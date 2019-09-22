24.29 / 24.58 26.72 / 27.15
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Земфира озадачила сеть "семейным" фото с Сурковым

7:20 22 сентября 2019 385
земфира
Инф. «ФАКТОВ»

Певица Zemfira (Земфира Рамазанова) озадачила поклонников, опубликовав на своей странице фото с Владиславом Сурковым и его семьей. Суркову 21 сентября исполнилось 55 лет, он уже долгое время является помощником президента РФ Владимира Путина и куратором Кремля по боевикам на Донбассе.

земфира

О том, что Сурков и Земфира знакомы, было известно давно. Помощник Путина признавался, что любит «русский рок» и периодически посещает концерты Земфиры. Сама певица часто светилась в одной компании с женой Суркова Натальей Дубовицкой. Но последнее фото подтвердило очень тесные отношения Земфиры с семейством Сурковых.

Поклонники Земфиры критически отнеслись к появлению таких фотографий у нее на странице.

скрин

Насколько влияет дружба с Сурковым на политическую позицию певицы, трудно сказать определенно. Еще в 2014 году на концерте в Москве Земфира исполнила песню на украинском языке и попала в «белый» список артистов, которым рады в Украине. В 2015 году певица в Тбилиси выступала с украинским флагом — его передали зрители из фан-зоны. После этого Сурков на своей странице в соцсетях намекал, что Земфира ведет себя глупо и таким образом растеряет своих фанатов в России. Вскоре демонстрировать проукраинские взгляды «звезда» перестала, а на концерте в Вильнюсе в 2016 году и вовсе отметилась скандалом, когда в грубой форме заставила девушек в фан-секторе убрать сине-желтые флаги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер