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Земфира озадачила сеть "семейным" фото с Сурковым
Певица Zemfira (Земфира Рамазанова) озадачила поклонников, опубликовав на своей странице фото с Владиславом Сурковым и его семьей. Суркову 21 сентября исполнилось 55 лет, он уже долгое время является помощником президента РФ Владимира Путина и куратором Кремля по боевикам на Донбассе.
О том, что Сурков и Земфира знакомы, было известно давно. Помощник Путина признавался, что любит «русский рок» и периодически посещает концерты Земфиры. Сама певица часто светилась в одной компании с женой Суркова Натальей Дубовицкой. Но последнее фото подтвердило очень тесные отношения Земфиры с семейством Сурковых.
Поклонники Земфиры критически отнеслись к появлению таких фотографий у нее на странице.
Насколько влияет дружба с Сурковым на политическую позицию певицы, трудно сказать определенно. Еще в 2014 году на концерте в Москве Земфира исполнила песню на украинском языке и попала в «белый» список артистов, которым рады в Украине. В 2015 году певица в Тбилиси выступала с украинским флагом — его передали зрители из фан-зоны. После этого Сурков на своей странице в соцсетях намекал, что Земфира ведет себя глупо и таким образом растеряет своих фанатов в России. Вскоре демонстрировать проукраинские взгляды «звезда» перестала, а на концерте в Вильнюсе в 2016 году и вовсе отметилась скандалом, когда в грубой форме заставила девушек в фан-секторе убрать сине-желтые флаги.
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