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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: названа возможная причина происшествия

11:35 22 сентября 2019 1322
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Инф. «ФАКТОВ»

Причиной смертельного ДТП с маршруткой и грузовиком под Одессой могло стать отвалившееся колесо у фуры. Такую версию выдвинули очевидцы, побывавшие на месте происшествия. Гипотеза о поврежденном колесе объясняет, как грузовик мог оказаться на «встречке», где столкнулся с маршруткой, полной пассажиров.

Своими догадками по поводу причин аварии очевидцы поделились в Telegram-канале «Курс Одесса».

дтп

Напомним, ДТП случилось около 14 часов 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское Одесской области. Маршрутка следовала через села в областной центр, а грузовик, наоборот, возвращался из Одессы. После столкновения маршрутку смяло, девять пассажиров погибли. Четверо человек, в том числе водители, госпитализированы. Видео с места ЧП показало, что водитель фуры избежал серьезных травм.

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