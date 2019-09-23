- 10:41 Заворотнюк просила помощи у Кобзона: вдова артиста сделала признание
- 10:41 «Птички вылетели из яичка»: MARUV высказалась о вылете из «Танців з зірками»
- 10:31 Смертельное ДТП в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
- 10:14 9 мячей в 11 матчах: форвард сборной Украины Яремчук феерит в футболке «Гента»
- 10:13 Доллар и евро снова подешевели: какой курс валют установлен 23 сентября
- 10:11 Очень рискует: врачи боятся за жизнь Седоковой
- 10:06 Украинская красавица из рейтинга «ФАКТОВ» второй раз подряд выиграла престижный фитнес-турнир
- 09:59 Я 25 лет не сбривал усы: знаменитый Мачете, Дэнни Трехо провел выходные в Киеве
- 09:44 ДТП с 9 погибшими на трассе Киев — Чоп: новые детали и фото с места трагедии
- 09:21 «Она лежит просто, умирает»: пациентка медцентра рассказала страшные новости о Заворотнюк
- 09:12 "Не был суперважным": у Зеленского сделали неожиданное заявление о выдаче Цемаха России
- 08:56 София Ротару поразила цветущим видом в Италии
Я 25 лет не сбривал усы: знаменитый Мачете, Дэнни Трехо провел выходные в Киеве (фото)
Два дня в столице Украины, на территории Арт-завода Платформа, проходил один из самых масштабных фестивалей современной поп-культуры Comic Con Украина. Его посетило более 30 тысяч зрителей и участников, которые приехали в Киев не только из всех регионов Украины, но также из Беларуси, Молдовы и Литвы.
На фестивале, давно уже завоевавшем популярность на Западе, собрались те, кто любит комиксы, увлекается видеоиграми и занимается косплеем (костюмированной игрой). Именно люди в костюмах фантастических героев вызвали наибольший интерес у зрителей.
— Я потратила на создание костюма два года, — призналась «ФАКТАМ» киевлянка Аня, которая занимается косплеем больше десяти лет. — В общей сложности мой образ весит десять килограммов, но на самом деле я совершенно не чувствую этот вес. Костюмированные переодевания давно уже стали моим хобби. До того как у нас, в Киеве, начал проводиться Comic Con, я ездила на подобные фесты в Харьков, Днепропетровск и Одессу. Теперь с нетерпением жду и готовлюсь к следующему фесту.
Сотни участников на главной косплей-сцене боролись за звание лучшего, показывая свои костюмы, на создание которых некоторые потратили несколько лет!
— Я в образе из мира Варкрафта, — сказала «ФАКТАМ» Тина, которая работает медсестрой в столичной клинике. — Но я занимаюсь не совсем косплеем, я участвую в команде людей, которые выезжают в лес и играют в миры, которые им нравятся. Мы переодеваемся и сражаемся друг с другом мягким оружием. У нас не очень объемные костюмы, зато они очень крепкие и в них легко двигаться.
Главными звездами нынешнего Comic Con стали два голливудских актера — Дэнни Трехо («Мачете») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). Оба прилетели в Киев за несколько дней до феста, успели прогуляться по историческим местам и отведать украинскую кухню.
Известно, что Кристофер Ллойд практически не дает интервью, не стал исключением и Киев. А вот Дэнни Трехо с удовольствием общался и раздавал автографы. Кстати, вопреки образу мощного Мачете, 75-летний Трэхо оказался совсем не высокого роста и достаточно хрупкого телосложения. Его боксерское прошлое выдавали лишь широкие плечи и массивные кулаки. Трехо поселился в самом центре столицы, передвигался на лимузине и предпочитал одежду черного цвета, скрывая лицо под блейзером.
— Знаете, когда я рос, никто понятия не имел, что такое видеоигры, — признался «ФАКТАМ» Дэнни Трехо. — Позднее, когда появились первые «аркадные» игры, бывало, я играл. Просто автоматы с этими играми находились практически в каждом баре. Сейчас же все по-другому. Игры стали реалистичными, как сама жизнь. Но я, признаюсь, больше люблю кино. А вот дети мои играют.
— Что вам больше всего понравилось в Киеве?
— Абсолютно все понравилось! Признаюсь, меня нигде так хорошо не принимали, как в Украине. У вас самые лучшие фанаты и отличная организация фестиваля.
— Интересно, чем бы вы занимались в жизни, если бы не актерство?
— До того как стать актером, я был консультантом по наркотикам — человеком, который помогает другим выходить из наркотической зависимости. Я поддерживал тех, кто сам хотел, но не мог без помощи справиться с этой зависимостью. Кстати, я до сих пор продолжаю заниматься этой работой. Так что могу сказать, что актерство — это моя вторая профессия. Первая все же — борьба с наркотической зависимостью. Это для меня остается главным.
— Помните, что вы почувствовали, когда сыграли свою первую роль?
— На самом деле я просто смотрел на чек — сколько мне заплатят за мою работу. И, надо сказать, мне заплатили очень хорошо. Тогда я просто решил, что, почему бы мне не продолжать это делать?! Все оказалось не так уж сложно.
— Что сказали ваши родители, когда узнали, что вы стали актером?
— Ой, я хорошо это помню! Когда мои родители узнали, что я стал сниматься, они сказали мне: «Что ты делаешь?! Найди себе нормальную работу!» Моя мама тогда признавала только «мыльные оперы». И лишь, когда я снялся в картине этого жанра, она была тронута и сказала: «Наконец ты сделал это!»
— Вы ведь случайно стали актером?!
— Да, совершенно случайно. Меня просто пригласили на съемочную площадку, чтобы я потренировал актера боксерским приемам. Заплатили деньги и я, конечно, согласился. Я тренировал Эрика Робертса. Там же меня заметил режиссер Андрон Кончаловский, и в следующем его фильме — «Поезд-беглец» — я уже играл сам. С этого и началась моя актерская карьера.
— В каком фильме о супергерое вы мечтаете сняться?
— Для меня главное, чтобы мой герой не носил трико. Не хочу, чтобы одежда меня обтягивала и стесняла движения. Что касается брони, в которой снимаются супергерои, то, мне кажется, в ней тоже не очень удобно передвигаться. Я бы сыграл героя, но в каком-то простом кино.
— Чему вы посвящаете свое свободное время?
— Признаюсь, у меня его практически нет. Как личной жизни. Я действительно люблю работать, мне нравится сниматься. Но если я не на съемках, то занимаюсь дома своими автомобилями. А еще у меня есть четыре собаки. Я вообще считаю, что нельзя доверять людям, которые не любят животных.
— Признайтесь, как давно вы сбривали свои усы?
— О! Это было 25 лет назад, когда я снимался в картине «Отчаянный». С тех пор я никогда с ними не расставался.
Ранее в Киеве впервые прошел фестиваль городской культуры Булгаков-FEST, собравший на Андреевском спуске тысячи киевлян и гостей столицы.
А в специальной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты» лучшим фильмом признана картина украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида».
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!