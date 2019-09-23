Происшествия

Курсант Академии сухопутных войск умер после избиения в ночном клубе

В воскресенье, 22 сентября, во Львовском клиническом военном госпитале от полученных ранее травм умер курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 20-летний Юрий Пьянило. Курсант родом из города Червонограда Львовской области. Ранее В Запорожье неизвестный избил 32-летнего ветерана АТО Николая Стельмаха.

— В ночь с 11 августа на 12 августа его зверски избили в Червоноградском ночном клубе «Вилма». 13 августа врачи провели ему операцию «трепанация черепа», произошло кровоизлияние, повреждены сосуды головного мозга, — сообщило местное издание «Голос Сокальщины».

Червоноградская местная прокуратура сообщила 25-летнему жителю Волынской области о подозрении в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений. Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Согласно информации из других источников, Червоноградский городской суд Львовской области избрал для злоумышленника меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако обвинение обжаловало эту меру пресечения. Кроме того, есть сообщение, что он пытался сбежать за рубеж, но полиция его перехватила.

О мотивах произошедшего конфликта информации пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецкой области избили прокурора, который якобы «отмазывал» от тюрьмы боевиков.

А в Киеве неизвестные избили в подъезде дома заместителя председателя столичной горгосадминистрации Владимира Слончака.

На Донетчине группа подростков промышляла избиением людей и выкладывала видео «подвигов» в сеть.

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