- 12:09 Церемония вручения наград ФИФА The Best: онлайн-трансляция гала-вечера в «Ла Скала»
- 12:06 Не хотела, чтобы меня жалели: в сеть попало последнее интервью Заворотнюк
- 11:55 Кличко устроил кадровые чистки в КГГА и взял в команду кризис-менеджера Бахматова
- 11:52 Авто разорвало на части: 4 подростков погибли в ДТП в Чернигове
- 11:50 Серена Уильямс рассказала, от чего толстеет
- 11:49 Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президенту
- 11:49 Курсант Академии сухопутных войск умер после избиения в ночном клубе
- 11:28 «Бриллианты» вместо слез: армянская девушка плачет кристаллами
- 11:24 Международная ловушка: эксперт рассказал, кто заинтересован в срыве контракта «Мотор Сич»
- 11:22 У Зеленского заговорили о подготовке нового «Будапештского меморандума»
- 11:13 Виторган высказался о скандальной свадьбе Собчак
- 11:13 Смертельное ДТП под Одессой: 23 сентября в регионе объявили днем скорби
Курсант Академии сухопутных войск умер после избиения в ночном клубе
В воскресенье, 22 сентября, во Львовском клиническом военном госпитале от полученных ранее травм умер курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 20-летний Юрий Пьянило. Курсант родом из города Червонограда Львовской области. Ранее В Запорожье неизвестный избил 32-летнего ветерана АТО Николая Стельмаха.
— В ночь с 11 августа на 12 августа его зверски избили в Червоноградском ночном клубе «Вилма». 13 августа врачи провели ему операцию «трепанация черепа», произошло кровоизлияние, повреждены сосуды головного мозга, — сообщило местное издание «Голос Сокальщины».
Червоноградская местная прокуратура сообщила 25-летнему жителю Волынской области о подозрении в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений. Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Согласно информации из других источников, Червоноградский городской суд Львовской области избрал для злоумышленника меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако обвинение обжаловало эту меру пресечения. Кроме того, есть сообщение, что он пытался сбежать за рубеж, но полиция его перехватила.
О мотивах произошедшего конфликта информации пока нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецкой области избили прокурора, который якобы «отмазывал» от тюрьмы боевиков.
А в Киеве неизвестные избили в подъезде дома заместителя председателя столичной горгосадминистрации Владимира Слончака.
На Донетчине группа подростков промышляла избиением людей и выкладывала видео «подвигов» в сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!