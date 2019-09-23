Наступил знак Весов: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

24 сентября с переходом Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Весов. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок (о том, что можно и чего нельзя делать с 23 по 29 сентября читайте здесь).

— Весы — единственный среди знаков Зодиака неодушевленный символ и второй по счету знак Воздуха, опекаемый Венерой, — сказала Валентина. — Его отличительной чертой является стремление к гармонии, что выражено прежде всего в самом символе — весы с двумя чашами, которые его олицетворяют, колеблются до тех пор, пока не обретут равновесие. Не менее важное качество Весов — дипломатичность: без преувеличения можно сказать, что они в состоянии найти общий язык с любым — даже самым несговорчивым и агрессивно настроенным — собеседником, поэтому их часто зовут, чтобы разрешить конфликты. Они также очень чувствительны к прекрасному. Среди Весов много людей тех профессий, в которых это качество ценится превыше всего: художников, композиторов, дизайнеров.

— Знак без недостатков?!

— Почему же? Недостатками знака, как это всегда и бывает, являются его же достоинства, только со знаком «минус». Так, стремление к гармонии превращается в неуверенность в себе и нерешительность, когда человек долго колеблется и не может определенно сказать ни «да», ни «нет». Кстати, это делает представителя Весов сложным бизнес-партнером, который может подвести в любой момент, и человеком, на которого невозможно положиться в ситуации, когда нужно быстро принять решение. Эстетизм Весов приводит к тому, что находящимся рядом с ними людям трудно им угодить — представителям знака все кажутся несовершенными. Ну, а дипломатичность лишает Весы решительности, которая необходима при определенных обстоятельствах. Впрочем, мямлями их тоже не назовешь: если нужно, представители знака могут действовать резко, недаром их называю «железными руками в бархатных перчатках».

— Что отличает женщин-Весов?

— Именно они — нежные, с ямочками по всему телу и родинками в самых неожиданных местах — издавна были фаворитками королей и богемы. Их любили изображать на своих полотнах Тициан, Рубенс и Ботичелли, не говоря уже об античных скульпторах и Леонардо да Винчи. Модели, с которых ваяли Венеру Милосскую и писали «Мону Лизу», вне всяких сомнений, родились под знаком Весов. Они не по-женски логичны, а вот страстностью природа их обделила — в этом смысле они холодны. Партнер такой женщины никогда не будет уверен в том, что он действительно ей нужен — она постоянно будет держать его в подвешенном состоянии. Не из вредности, а в силу своего характера. Даже получив от него кофе с пирожными в постель, она не будет до конца уверена в своих чувствах: «Когда я закрываю глаза, мне кажется, что я люблю тебя, а когда открываю их, ясно понимаю: нет, не тебя».

Интимные отношения женщина-Весы считает кошмаром, поэтому увиливает от них при первой же возможности, при этом меняет партнеров как перчатки — она нуждается в том, чтобы чувствовать себя любимой. Каждый раз, когда конфетно-букетный период подходит к концу и партнер рассчитывает на логическое продолжение, представительница знака охладевает и отказывает ему в близости, объясняя свое решение тем, что ей не хватает романтики в отношениях. Впрочем, в расчетливости женщине-Весам тоже невозможно отказать: если муж неприятный, но при этом богатый или знаменитый, она будет его терпеть, несмотря ни на что.

— Что можно сказать о мужчинах-Весах?

— Из них получаются хорошие руководители: управлять кем-то или чем-то — любимое занятие мужчин-Весов, в котором они знают толк. С ними легко и приятно общаться — они начитанны, остроумны, тактичны, любят и умеют говорить комплименты, поэтому нравятся всем. Правда, до тех пор, пока кто-то не решит представителя Весов за что-то покритиковать. Тут он, в буквальном смысле слова, может встать на дыбы. Мужчины знака превыше всего ценят материальные блага — дома с роскошной обстановкой, дорогие машины, путешествия бизнес-классом, пятизвездочные гостиницы и еду в мишленовских ресторанах. Вынужденные жить в скромных — считай, нищенских — условиях, они очень страдают, как морально, так и физически. Больше всего мужчины-Весы по душе женщинам огненной стихии — Овнам, Львам и Стрельцам, но и им эти донжуаны легко разобьют сердце, обнаружив более привлекательный объект. И так будет продолжаться до тех пор, пока они не решат остепениться и завести семью.

За представителей этого знака можно смело выходить замуж — у них репутация самых верных в семейной жизни мужчин на Земле. Мужчина-Весы крайне редко изменяет своей избраннице: разлюбив, он разводится и женится на своей новой пассии. Правда, прежде чем мужчины-Весы определятся, кого они, собственно говоря, хотят видеть рядом с собой всю оставшуюся жизнь, может пройти не один год. Они любят и ценят домашний уют и зачастую берут эту, казалось бы, исключительно женскую роль по его созданию на себя. Мужчины-Весы выбирают в партнерши только самых красивых женщин, даже если речь идет о простом общении, а уж в жены — только королев красоты. Как говорил Марчелло Мастроянни, который появился на свет под этим знаком, «я никогда не засыпал с некрасивой женщиной, хотя просыпаться пару раз приходилось».

— Что предсказывают звезды Весам на ближайшее будущее?

— В нынешнем году Весы находятся в центре внимания — они блистают на светских мероприятиях, у них берут интервью для телепрограмм, ими восхищаются и делают комплименты. Некоторые представили знака уже услышали марш Мендельсона, игравший в их честь, другим же только предстоит насладиться церемонией бракосочетания, на которой они будут играть главную роль. Окончание года принесет им путешествия, приключения, а многие представители знака еще и разбогатеют — причем совершенно законно.

Ранее Валентина Виттрок рассказала, какие знаки Зодиака ждут в сентябре романтические встречи, а кто получит новую должность.

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