Шоу-бизнес

Трогательная комедия «Глазами собаки» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят семь новых фильмов, причем три из них являются экранизациями популярных романов современных американских авторов — «Глазами собаки», «Щегол» и «Умеешь ли ты хранить секреты?». Еще две картины сняты в жанре триллера. Это «Кокаиновый барон» с Николасом Кейджом и «Номис» с Беном Кингсли. Для маленьких зрителей может подойти китайский мультфильм «Улетные букашки». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «К звездам» с Брэдом Питтом и других кинопремьерах прошлой недели.

«Глазами собаки»

(12+, США, Walt Disney, комедия, драма, бюджет — 20 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам бестселлера «Гонки на мокром асфальте» американского писателя Гарта Стайна. Книга вышла в 2008 году и выдержала несколько изданий. Только первый ее тираж разошелся количеством 200 тысяч экземпляров. Роман написан от лица собаки по кличке Энцо. Пес — смесь лабрадора и эрдельтерьера — принадлежит известному гонщику и автоконструктору. Энцо все понимает и переживает не только за своего хозяина, но и за членов его семьи. Он любит смотреть телевизор, а еще путешествовать на машине.

Порой смешная, порой трогательная книга полюбилась читателям в разных странах. И вот британский режиссер Саймон Кертис («Прощай, Кристофер Робин») решил экранизировать этот роман. В оригинальной англоязычной версии Энцо разговаривает голосом известного актера Кевина Костнера. Хозяина собаки сыграл Мило Вентимилья («Крид II: Наследие Рокки Бальбоа»). Роль его жены исполнила популярная актриса Аманда Сейфрид, звезда мюзикла «Mamma Mia!».

В США фильм вышел в прокат 9 августа. Он собрал 32,4 миллиона долларов.

«Кокаиновый барон»

(16+, США, Patriot Pictures, боевик, триллер)

Ценный груз наркотиков не дошел из Мексики в Канаду. Глава наркокартеля хочет знать причину. Он отправляет разобраться в неприятной ситуации двух надежных киллеров.

Роли посланцев исполнили Николас Кейдж («Расплата») и Лоуренс Фишборн («Матрица»). Фильм является режиссерским дебютом Джейсона Кейбелла. Съемки проходили в Мексике и Колумбии.

«Номис»

(16+, США — Канада, Saban Films, психологический триллер)

Фильм был снят в 2018 году. В украинский прокат он вышел под своим первоначальным названием. В США и Канаде его решили именовать иначе — «Ночной охотник». В российском прокате используется еще одно название — «Игра Ганнибала».

На большом лесовозе полиция находит труп женщины. Опытный детектив предполагает, что несчастная пыталась бежать от маньяка. Эта версия заставляет его копаться в серии нераскрытых дел о похищении и убийстве женщин. Он выходит на след психически больного мужчины…

Главные роли в картине сыграли известные актеры Генри Кэвилл («Человек из стали»), обладатель премии «Оскар» Бен Кингсли («Исход: Боги и цари»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Брендан Флетчер («Выживший») и Александра Даддарио («Спасатели Малибу»).

Фильм вышел в американский прокат ограниченным тиражом копий и собрал пока 838 тысяч долларов.

«Проклятие «Мэри»

(16+, США, Entertainment One, фильм ужасов)

Обычная семья решила заняться новым для себя бизнесом — организацией чартерных морских путешествий. Для начала приобретается небольшое судно, требующее ремонта. Однако вскоре начинают происходить необъяснимые страшные вещи. Оказывается, судно хранит мрачные тайны…

Главную мужскую роль сыграл обладатель премии «Оскар» Гэри Олдмен («Темные времена»). В главной женской роли снялась популярная актриса Дженнифер Эспозито (сериал «Любовницы»). Картина стала кинодебютом известного телевизионного режиссера Майкла Гои. Он снял популярные сериалы «Меня зовут Эрл», «Менталист», «Американская история ужасов».

«Улетные букашки»

(6+, Китай, D-Cinema, анимационный фильм для семейного просмотра)

Добрый и веселый светлячок Диньдинь собирает друзей, чтобы спасти всех букашек, живущих в лесу от злодея по имени Волчий Король. Негодяю помогают полчища саранчи. На помощь Диньдиню приходит отряд улетных букашек под командованием робота. Им предстоит большое сражение…

В Китае мультфильм собрал в прокате 1,4 миллиона долларов.

«Умеешь ли ты хранить секреты?»

(16+, США, Vertical Entertainment, романтическая комедия)

Фильм снят по мотивам популярного одноименного романа Софи Кинселлы. Главная героиня однажды рискнула поведать свои сокровенные секреты случайному попутчику во время долгого перелета. Каково же было ее удивление, когда этот мужчина стал ее новым боссом!

Это первый художественный фильм режиссера Элизы Дюран, которая известна своими работами на телевидении. В частности, она сняла документальный мини-сериал «В поисках Сары». Главные роли исполнили Александра Даддарио и Тайлер Хэклин («Пятьдесят оттенков свободы»).

«Щегол»

(16+, США, Warner Bros., драма, бюджет — 45 миллионов долларов)

Это история 13-летнего мальчика, чья мать погибла в Нью-Йорке в результате теракта, совершенного в Метрополитен-музее. Отец не интересуется подростком. Ребенка приютила семья его приятеля Бориса, сына украинского эмигранта. Это очень зажиточные люди. Гибель матери переворачивает не только жизнь, но и сознание мальчика. И он начинает совершать странные поступки…

Картина снята по мотивам одноименного бестселлера американской писательницы Донны Тартт. Книга вышла в 2013 году и получила Пулитцеровскую премию. Снял фильм ирландский режиссер Джон Кроули («Бруклин»). Главные роли исполнили Энсел Эльгорт («Клуб молодых миллиардеров»), Анейрин Барнард («Дюнкерк»), обладательница премии «Оскар» Николь Кидман («Часы»).

В американский прокат картина вышла 13 сентября и собрала 5,6 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью со знаменитым артистом Силльвестром Сталлоне, в котором звезда Голливуда рассказал о начале своей кинокарьры, соперничестве со Шварценеггером, отношении к кавалерам любимых дочерей, а также о том, кто из героев ему ближе по духу — Рэмбо или Рокки.

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