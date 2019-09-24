Пенсионер расстрелял соседей из-за громкой музыки: история получила продолжение

Происшествия

Белгород-Днестровский суд Одесской области вынес приговор пенсионеру: одиннадцать лет заключения в местах лишения свободы. Коллегия судей сочла полностью доказанной его вину в умышленном убийстве человека, а также нанесении огнестрельных ранений еще одному человеку. Ранее в Акимовке (Запорожская область) расстреляли возле поселкового совета заместителя руководителя местной территориальной общины.

Сообщение о приговоре появилось на сайте полиции 23 сентября.

Трагедия почти два года назад разыгралась, как говорится, на ровном месте. Причиной для конфликта между соседями послужила громкая музыка. 65-летний мужчина направился в соседний двор, где компания отдыхала и распивала алкоголь, и сделал им замечание. Сразу после этого, не дождавшись, когда убавят звук, он выстрелил в людей из охотничьего ружья. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения головы, один из них скончался в карете скорой помощи, второго госпитализировали.

Правоохранители задержали 65-летнего подозреваемого, следователи Белгород-Днестровского отдела полиции собрали доказательства его вины, которые вместе с обвинительным актом предоставлены суду.

Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и на основании санкций указанных статей назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Кроме того, с осужденного взыскан в пользу жены погибшего материальный ущерб в сумме более 12 тыс. грн и 500 тыс. грн — за нанесение морального вреда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Днепропетровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию Александра Пугачева, которого осудили за убийство двоих инспекторов патрульной полиции в сентябре 2016 года.

А в Мариуполе расстреляли 28-летнего Романа Джумаева, бывшего боевика, воевавшего на стороне оккупантов.

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