Смертельное ДТП под Одессой: арестован водитель грузовика

Происшествия

Во вторник, 24 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении ДТП, в котором погибли девять человек (напомним, в Овидиопольском районе 21 сентября переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком).



Как отметил на заседании представитель стороны обвинения — сотрудник прокуратуры Вячеслав Трофимов, в субботу, 21 сентября, этот мужчина за рулем автопоезда DAF 95XF43 с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия:

«Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения. Вследствие нарушения ПДД водитель допустил столкновение с Mercedes-Benz 312D».

Пассажирский микроавтобус отбросило за пределы проезжей части: водитель и восемь пассажиров маршрутки погибли на месте от полученных тяжелых травм.

Подозреваемый не признает своей вины.

«Не считаю себя виновным. Я ехал с маленькой скоростью. Потоки машин встречные шли в два ряда. Я не мог никого обогнать, потому что пробка была 2 километра. Хочу, чтобы следствие сделало полное обследование автомобилей и нашло точную причину аварии. Мой автомобиль был исправный», — заявил обвиняемый.

Несмотря на эту просьбу и доводы адвоката, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области и взял 49-летнего водителя Александра Орловского под стражу на два месяца без права внесения залога.

Как отмечают в прокуратуре, за совершение указанного преступления законом предусмотрено до 10 лет заключения (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи регионального главка Нацполиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во вторник, 24 сентября, в Одессе прощаются с самым молодым из погибших в этом жутком ДТП — 17-летним Марком Редькиным.

«ФАКТЫ» также писали, что, по одной из версий, причиной аварии могло стать оторвавшееся колесо у грузового автотранспорта.

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