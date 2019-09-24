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Мир

В России начали подготовку к отключению от Интернета

17:58 24 сентября 2019 1
интернет
Инф. «ФАКТОВ»

В России всерьез занялись самоизоляцией от мирового интернета. После долгих обсуждений, как гипотетически будет выглядеть отключение российских пользователей от глобальной сети, начались практические работы. «Роскомнадзор» приступил к установке и тестированию отключающего оборудования на мощностях одного из российских интернет-провайдеров.

Название провайдера в «Роскомнадзоре» не разглашают до завершения эксперимента. По словам главы ведомства, «пока все идет нормально», но спецоборудованию еще предстоит проверка «в боевом режиме». Тестирование продлится с конца сентября по ноябрь.

Напомним, еще в 2018 году в России впервые заговорили о том, что могут отключиться от мирового интернета. Было решено на переходном этапе завести 95% трафика в российские сети. Также был подготовлен законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. В 2019 году закон был принят и подписан российским президентом.

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