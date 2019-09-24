"Пусть помогает Европа": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине (видео)

Мир

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему была временно заморожена военная помощь США Украине. Трамп настаивает, что не США, а Европа должна стать основным источником помощи для Украины.

Вопрос о судьбе американской помощи для украинской армии был задан Трампу во время его поездки на мероприятия Генассамблеи ООН. Там Трамп должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Средства были выплачены полностью. Но у меня есть ремарка. Я снова поставлю на паузу и продолжу замораживать (помощь), пока Европа и другие страны не начнут вкладываться в Украину. Потому что они этого не делают. Пока только США (участвуют). Мы вкладываем большую часть денег. И я спрашиваю, почему так?» — заявил Трамп журналистам.

«Я настаиваю, что и Европа должна вкладываться в Украину. Почему только Соединенные Штаты помогают? Почему европейские страны не вкладывают деньги в Украину?» — недоумевает президент США.

Тем временем, как сообщает «Голос Америки», американские СМИ выяснили, что решение о замораживании военной помощи Украине было принято Трампом буквально за несколько дней перед телефонным разговором с Зеленским. СМИ не исключают, что Конгресс может заподозрить Трампа в попытке манипулирования вопросом американской помощи. Может выясниться, что острая тема была использована Трампом ради достижения своих собственных целей.

Чтобы снять накопившиеся вопросы, 24 сентября американский сенатор Роберт Менендес потребовал провести полномасштабное расследование: при каких обстоятельствах и по каким причинам была задержана выплата военной помощи Украине. Менендес не исключает, что такими приостановками выплат Белый дом мог пытаться оказать давление на украинские власти.

А политический аналитик Игар Тышкевич в интервью «ФАКТАМ» сделал прогноз по поводу результатов встречи Трампа и Зеленского 25 сентября.

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