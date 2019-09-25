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На «варшавке» столкнулись грузовик, автобус и легковушка: есть погибшие (фото)
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Волыни во вторник, 24 сентября, на трассе Киев — Ковель — Ягодин.
— Возле села Годовичи Турийского района грузовик DAF XF, которым управлял 51-летний иностранец, на большой скорости столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 35-летний житель Луцка. Микроавтобус в свою очередь столкнулся с автомобилем Volvo. Управлявший им иностранец остановился из-за плохой видимости на дороге: кто-то зажег в поле траву и трассу затянуло дымом, — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области. — В результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса — 39-летний житель села Шацкое и 58-летний житель села Припять. Также пятеро пассажиров этого транспортного средства получили травмы. Кроме того, пострадала 47-летняя пассажирка Volvo. Все они госпитализированы.
Правоохранители задержали водителя грузовика. По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких лиц, открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП, произошедшем в тот же день в Днепре. Там столкнулись маршрутка и грузовик КрАЗ, в результате пострадали 13 пассажиров микроавтобуса.
А под Одессой на днях переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. Погибли девять человек.
«ФАКТЫ» также писали о кровавом ДТП под Киевом, где столкнулись сразу девять машин.
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