В Николаеве буйный хулиган умер в наручниках возле отделения полиции

Происшествия

ЧП произошло вечером 25 сентября в Корабельном районе Николаева. Около 18:30 полицейские получили вызов: на проспекте Корабелов неадекватный мужчина бросается на прохожих и кричит нецензурщину.

Как сообщили «ФАКТАМ» в патрульной полиции Николаева, прибыв на место, полицейские задержали мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения. На замечания он не реагировал. Поскольку человек вел себя неадекватно, патрульные надели на него наручники (согласно Закону «О Национальной полиции», чтобы мужчина не навредил себе или окружающим). После этого полицейские вызвали психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи к Корабельному отделу полиции, куда планировали доставить задержанного.

Когда его туда привезли, мужчина при выходе из служебного автомобиля упал и стал биться о землю головой. Полицейские начали его поднимать, но он вдруг прекратил сопротивляться и потерял сознание. Стражи порядка начали оказывать первую медпомощь и вызвали на место еще одну карету «скорой». Однако медики не смогли вернуть мужчину в сознание и констатировали его смерть.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. При предварительном осмотре тела судмедэкспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Причину смерти установит экспертиза.

Руководство патрульной полиции назначило служебное расследование этого случая. Полицейских на время проведения расследования отстранили от должностей для обеспечения максимальной объективности.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае, произошедшем летом в Кропивницком. Там после «общения» с патрульными полицейскими умер 51-летний мужчина. А весной в Сумах молодой человек при странных обстоятельствах умер в автомобиле полиции.

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