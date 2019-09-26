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Страшная смерть: в Тернополе водитель сгорел вместе с грузовиком
Трагический несчастный случай произошел в Тернополе в среду, 25 сентября. На трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская сгорел грузовой автомобиль вместе с водителем. Ранее в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, припаркованное в зеленой зоне. А в Запорожье загорелся мужчина, пытавшийся поджечь припаркованное на стоянке авто. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на соседнем здании.
— Во время проведения хозяйственных работ возле садового общества «Тернопольское» водитель частной фирмы сгружал землю с грузовой машины «КамАЗ». В этот момент машина зацепила бортом высоковольтную линию, в результате чего автомобиль загорелся, а сам 42-летний водитель получил поражение электрическим током и погиб на месте происшествия, — сообщили в ГУ ГСЧС Тернопольской области.
Прибывшие на место несчастного случая спасатели, отключив электроснабжение на линии, загасили возгорание. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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