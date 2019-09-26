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Происшествия

Страшная смерть: в Тернополе водитель сгорел вместе с грузовиком

13:27 26 сентября 2019 366
КамАЗ под ЛЭП
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагический несчастный случай произошел в Тернополе в среду, 25 сентября. На трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская сгорел грузовой автомобиль вместе с водителем. Ранее в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, припаркованное в зеленой зоне. А в Запорожье загорелся мужчина, пытавшийся поджечь припаркованное на стоянке авто. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на соседнем здании.

Во время проведения хозяйственных работ возле садового общества «Тернопольское» водитель частной фирмы сгружал землю с грузовой машины «КамАЗ». В этот момент машина зацепила бортом высоковольтную линию, в результате чего автомобиль загорелся, а сам 42-летний водитель получил поражение электрическим током и погиб на месте происшествия, — сообщили в ГУ ГСЧС Тернопольской области.

Прибывшие на место несчастного случая спасатели, отключив электроснабжение на линии, загасили возгорание. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове сгорел гараж и находившийся в нем автомобиль, который якобы принадлежит одному из начальников областного лесного хозяйства.

А на автотрассе Киев — Чоп ночью сгорел военный автомобиль с контрактниками.

Пассажирский автобус международного сообщения Киев — Прага загорелся ночью в Польше. Пассажиров успели эвакуировать.

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