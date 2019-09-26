Мы нарушаем: Ани Лорак накануне дня рождения выпустила новую песню

Шоу-бизнес

Опальная украинская певица, гастролирующая на территории страны-агрессора, Ани Лорак записала новую песню «Мы нарушаем». Новая композиция уже опубликована в сети.

Поклонники очень неоднозначно отнеслись к новой песне украинской певицы.

«При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак которую я слушаяю уже лет 20 наверное и с которой связаны теплые воспоминания, но что-то с этой песней пошло не так, не только потому, что вдруг в тексте „Я хочу с тобой пойти по беспределу“ (привет из 90ых блатных песен wtf), но и в целом ровная никак не развивающаяся мелодия… текст тоже монотонно… как-то никак… ни раскрывает ни красоту голоса ни глубину эмоций… Желаю Ани Лорак прекрасных песен достойных её таланта», — написала одна из пользователей.

«Очень талантливая певица. Но где песни уровня „Я стану морем“,"Забирай рай»,"Зеркала"? Что случилось?" — возмутился еще один поклонник певицы.

«Песни стали ни о чем, странний период творчества, такая красивая женщина и голос шикарний, но приходится переслушивать такие шедеври как „Медленно“,» Солнце", «Забирай»," На грани боли"… Каролина, очень ждем возвращения хороших песен)" — с надеждой написала в комментариях к клипу одна из пользователей сети.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ани Лорак, подогревшая недавно слухи о романе с Сергеем Лазаревым, удивила поклонников, показавшись с новым мужчиной. Звезда заинтриговала фото с 30-летним исполнителем и автором песен из Черновцов Мишей Марвиным, который сейчас также работает на территории страны-агрессора.

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