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В заброшенном недострое во Львове погиб ребенок
Трагедия произошла во Львове на улице Тракт Глинянский вечером в пятницу, 27 сентября.
— Как предварительно установила на месте происшествия следственно-оперативная группа, 13-летний мальчик упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где в течение нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия приехавших врачей скорой помощи, ребенок умер по дороге в больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.
По информации Львовского городского совета, погибший мальчик учился в школе № 29, а проживал в Винниках — небольшом городке под Львовом.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июля ЧП с ребенком произошло на территории заброшенного здания в Ровно: 9-летний мальчик упал в вентиляционную шахту.
Фото из архива
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