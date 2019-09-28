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Происшествия

В заброшенном недострое во Львове погиб ребенок

16:45 28 сентября 2019 111
недострой
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагедия произошла во Львове на улице Тракт Глинянский вечером в пятницу, 27 сентября.

— Как предварительно установила на месте происшествия следственно-оперативная группа, 13-летний мальчик упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где в течение нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия приехавших врачей скорой помощи, ребенок умер по дороге в больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.

По информации Львовского городского совета, погибший мальчик учился в школе № 29, а проживал в Винниках — небольшом городке под Львовом.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июля ЧП с ребенком произошло на территории заброшенного здания в Ровно: 9-летний мальчик упал в вентиляционную шахту.

Фото из архива

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