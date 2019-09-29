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Скандальный разговор Трампа с Зеленским: президент США сделал новое заявление

8:40 29 сентября 2019 62
Скандальный разговор Трампа с Зеленским: президент США сделал новое заявление
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением в связи с громким политическим скандалом вокруг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. В своем Twitter Трамп указал на слова Зеленского о том, что на него «никто не давил».

Как известно, в Нью-Йорке Зеленский заявил, что на него может давить только один человек — его шестилетний сын.

«Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал „Фейковым Новостям“, в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней „Охоте на ведьм“. Другие уже превратились в прах!», — написал Трамп в Twitter.

Также он заявляет, что жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля «противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины».

Напомним, импичмент Трампу поддержали сотни сотрудников американских спецслужб.

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