Стиль жизни

Лунный календарь на неделю: когда лучше заключать сделки и стричься

Фазы Луны оказывают влияние на самочувствие людей, поведение и род занятий. О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 30 сентября по 6 октября, когда лучше стричься, заниматься спортом и ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

30 сентября. 3 лунный день, растущая Луна в знаке Весов

Агрессивная энергия будет бить через край, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы не наломать дров: поссорившись в этот день с коллегами или близкими людьми, придется приложить максимум усилий, чтобы восстановить отношения. Впрочем, если удастся сменить знак энергии дня с «минуса» на «плюс», то в профессиональном отношении можно свернуть горы — в буквальном смысле этого слова.

День также любит вносить путаницу в текущие дела: выигрыш оборачивается проигрышем и наоборот, те, кого мы привыкли считать врагами, помогают, а друзья остаются равнодушными к нашей судьбе, а то и вовсе подводят. Стоит учитывать двусмысленность нынешней реальности и все время оставаться начеку.

Хороший результат дадут пластические операции на лице и шее.

Стоит избегать резкой смены температур, поэтому сауну лучше не посещать.

Стрижка в этот день нежелательна, поскольку волосы быстро отрастут, станут тонкими, сухими и непослушными.

В зале рекомендованы йога, пилатес, стретчинг и дыхательные упражнения.

В саду и огороде можно собирать плоды, а также сажать и пересаживать комнатные растения — такие как гортензия, азалия и гелиотроп.

1 октября. 4 лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

Время активных действий. Можно заключать сделки, подписывать договора и проводить важные деловые встречи. Не стоит рисковать, не просчитав всех возможных последствий, — легко прогадать и проиграть. Единственная трудность, которая может ожидать вас в этот день, — проблема с выбором правильного пути и ошибки в тактике и стратегии ее достижения. Чтобы не ошибиться, нужно сосредоточиться и тщательно продумать все детали.

Противопоказано хирургическое вмешательство в эндокринную систему и применять средства по уходу за кожей на гормональной основе. Рекомендуется делать гимнастику для лица и шеи, особенно успешными будут упражнения против второго подбородка.

Стричься стоит только в том случае, если волосы сухие, тонкие и ломкие — после стрижки они станут гуще и сильнее. А вот покраску и химическую завивку волос лучше отложить на другой день.

Можно — и нужно! — заниматься спортом: потраченные на упражнения силы восстановятся очень быстро.

Можно заготавливать собранный урожай впрок и сажать домашние растения — такие как алое, кактусы и олеандр.

2 октября. 5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе

В этот день важно противиться желанию отложить дела на потом, пренебречь своими планами, обязательствами и обещаниями, данными другим людям. Те, кому удастся сделать над собой усилие и выполнить все, что вы запланировали, с полным правом смогут считать себя победителями — и над собой, и над обстоятельствами.

Следует отказаться от операций, затрагивающих эндокринную систему, и массажа груди. Рекомендуется делать фитнес для лица — кожа станет более молодой, гладкой и подтянутой.

Стрижка сделает волосы гуще и жестче.

При занятиях спортом надо соблюдать осторожность с упражнениями, касающимися мышц бедер и таза.

Можно заготавливать урожай впрок, нельзя копать картофель и заниматься выпечкой.

3 октября. 6 лунный день, растущая Луна в Стрельце

День не подходит для активных действий, зато хороший результат дадут наблюдение и анализ собранных данных. В профессии удача ждет тех, кто занимается умственным трудом — в том числе и научными исследованиями. Хорошо также пойдут финансовые дела — можно сделать выгодное вложение или подписать перспективный в материальном отношении договор.

Чувствительными к влиянию окружающей среды становятся бедра и позвоночник, поэтому стоит избегать любых — в том числе, и липосакции — операций на этих частях тела. Неудачными окажутся и пластические операции на лице.

В зале эффективной будет нагрузка на мышцы рук и верхнюю часть туловища.

Посещение парикмахерской лучше перенести на другой день — после стрижки волосы быстро отрастут, краска быстро смоется, а укладка долго не продержится.

Можно заниматься консервированием и выпечкой.

4 октября. 7 лунный день, растущая Луна в Стрельце

Хорошее время для налаживания контактов — как профессиональных, так и личных. Можно заниматься умственной деятельностью — замечательно пойдут дела у научных работников, писателей и журналистов. Можно подавать иски в суд, те же, кто сделал это раньше, могут рассчитывать на благоприятное решение суда.

Не стоит делать какие-либо операции на кровеносной системе, нужно отказаться от сдачи крови. Для косметических масок желательно использовать натуральные компоненты.

От стрижки лучше отказаться, но тем, кто все-таки решится на нее, рекомендуется выбрать максимально молодежную и авангардную модель.

В зале рекомендуется давать нагрузку на верхнюю часть туловища.

Можно заниматься домашними заготовками.

5 октября. 8 лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

Время решительных действий, которые обязательно увенчаются успехом. В этот день также можно — и нужно — просить прощения за совершенные ошибки и прощать тех, кто — вольно или невольно — провинился перед вами, но осознал неправильность своих действий и раскаялся в содеянном.

Особой осторожности потребует решение финансовых вопросов — велика вероятность досадных ошибок и убытков.

Можно проводить операции по уменьшению или увеличению молочных желез, делать эпиляцию, удалять татуировки, прокалывать уши и лечить воспаления на коже.

Любые серьезные манипуляции с волосами нежелательны.

В зале чрезмерная нагрузка на мышцы и суставы ног вместо пользы может принести вред.

Работать на земле не рекомендуется.

6 октября. 9 лунный день, растущая Луна в Козероге

У этого дня негативная энергетика, поэтому важно максимально сократить влияние внешних факторов на внутренний мир. Лучше всего вообще остаться дома, тем более, что в воскресенье это не составит особого труда.

Неблагоприятное время для бизнеса и финансовых операций — лучше перенести их на другой день. То же самое стоит сделать и с бракосочетанием.

Можно делать глубокую чистку лица, проводить операции на молочных железах.

Можно проводить эксперименты с волосами — красить и тонировать их в радикальные цвета.

В зале нужно отказаться от нагрузки на позвоночник.

Работать на земле не рекомендуется.

Ранее в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» Валентина Виттрок рассказала о благоприятных и опасных датах октября.

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