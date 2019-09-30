Лучшее воспитание — головой о стол: вокруг школы на Буковине разгорелся скандал (видео)

Общество и люди

В Черновицкой области учитель физики обвиняется в избиении школьника. Инцидент случился в школе в селе Михальча еще год назад, но огласку случай получил лишь после того, как школьники выложили видео в соцсетях.

Школьник говорит, что учитель его несколько раз встряхнул, а потом ударил. Конфликт был улажен еще в день инцидента: учителю и ученику удалось поговорить и найти взаимопонимание.

Тем не менее, после появления в видео в соцсетях школа подвергнется проверке. Педагогу с десятилетним стажем грозит увольнение. Физик признает, что вел себя несдержанно и непедагогично, но был вынужден как-то реагировать на массовые демарши старшеклассников на уроках и попытки сорвать занятия.

Мать старшеклассника обратилась к полиции, чтобы расследование по данному случаю не открывалось. Женщина настаивает, что у семьи нет претензий к педагогу.

Напомним, жертвами школьного буллинга могут стать не только ученики, но и учителя. Так, в Киеве школьников обвинили в травле педагогов, а в Одесской области родителям школьницы пришлось извиняться за хамство дочери по отношению к учителям.

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