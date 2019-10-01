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Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden пройдет бой за титул чемпиона мира в среднем весе между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).
Изначально на кону поединка стоял лишь вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF), но затем Международная боксерская организация (IBO) также решила выставить свій титул на предстоящий поединок. Будет и еще один подтекст у этого боя. «Выиграть пояс IBF значит для Головкина очень мало. Это скорее о том, победит ли он, будет ли выглядеть хорошо и способен ли он использовать победу, чтобы заполучить трилогию против мексиканца Сауля Альвареса. Хотя Альварес говорит, что он уже дважды побил Головкина, ходят слухи, что он встретится с ним в следующем мае, если тот победит Деревянченко», — поделился своими мыслями обозреватель Boxingnews24.com Барри Холбрук.
Отметим, что это будет уже второй большой чемпионский поединок в карьере нашего соотечественника — в октябре 2018-го украинец также в Нью-Йорке проиграл по очкам американцу Дэниэлу Джейкобсу за вакантный титул IBF.
В прямой трансляции бой Головкин — Деревянченко на территории Украины покажет телеканал «XSPORT». Ориентировочное начало — 6 октября в 05:30. Кроме того, начиная с 04:00, можно будет наблюдать в прямом эфире за поединками в андеркарде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сауль Альварес отказался от боя с Деревянченко.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!