- 14:41 В России средь бела дня зарезали полковника: детали и видео с места происшествия
- 14:36 Катастрофа MH17: Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
- 14:34 В Финляндии парень с мечом напал на студентов: есть погибшие и раненые
- 14:30 Эксперт назвал агрессивно-энергетическим давление Коломойского на НКРЭКУ для удешевления электроэнергии на своих заводах
- 14:16 Советник премьер-министра Голик рассказал о рекордной скорости ремонта трассы Запорожье – Мариуполь
- 14:11 Разумков уйдет с поста главы партии «Слуга народа»: названа причина
- 14:08 На трассе Киев — Одесса автобус c пассажирами столкнулся с зерновозом: есть жертва
- 14:08 До 6 октября в Киеве работают продовольственные ярмарки: адреса
- 14:07 Не выдержал встречи с избирателями: в сети обсуждают скандальное видео с нардепом Тищенко
- 14:06 Вокруг фильма о Началовой разгорается новый скандал: в чем причина
- 14:02 Вместо охраны: Джиджи Хадид выпроводила забравшуюся на подиум постороннюю даму
- 13:46 Полицейский с битой устроил кровавую бойню в Полтаве: выяснились новые детали
«Формула Штайнмайера»: у Путина разразились новыми угрозами
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу собирается 1 октября в Минске вновь поднять вопрос о мирной «формуле Штайнмайера» и, возможно, даже утвердить соответствующий документ. Россия требует, чтобы Украина письменно зафиксировала свои обязательства воплощать в жизнь план Штайнмайера. А бывший участник ТКГ Роман Безсмертный предостерегает от подписания: за уклончивыми формулировками таится рискованный для Украины сценарий.
В России не теряют надежды добиться своего и увидеть подписанный Украиной документ. «Сегодня все ожидают, что наступит ясность — трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого приводит УНИАН.
В Кремле не исключают, что, как и ранее, Украина не согласится на российскую трактовку формулы Штайнмайера и откажется что-либо подписывать. В этом случае у Путина угрожают, что будут сами искать в меру своих возможностей решение «внутриукраинской проблемы».
Напомним, Россия в рамках «формулы Штайнмайера» требует от Украины согласиться на выборы в ОРДЛО, провести такие выборы, закрепить особый статус для Донбасса и все это без гарантий честности и безопасности избирательного процесса и без какой-либо ответственности РФ за оккупацию региона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..