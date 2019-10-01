«Формула Штайнмайера»: у Путина разразились новыми угрозами

Мир

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу собирается 1 октября в Минске вновь поднять вопрос о мирной «формуле Штайнмайера» и, возможно, даже утвердить соответствующий документ. Россия требует, чтобы Украина письменно зафиксировала свои обязательства воплощать в жизнь план Штайнмайера. А бывший участник ТКГ Роман Безсмертный предостерегает от подписания: за уклончивыми формулировками таится рискованный для Украины сценарий.

В России не теряют надежды добиться своего и увидеть подписанный Украиной документ. «Сегодня все ожидают, что наступит ясность — трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой отход от предыдущих договорённостей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого приводит УНИАН.

В Кремле не исключают, что, как и ранее, Украина не согласится на российскую трактовку формулы Штайнмайера и откажется что-либо подписывать. В этом случае у Путина угрожают, что будут сами искать в меру своих возможностей решение «внутриукраинской проблемы».

Напомним, Россия в рамках «формулы Штайнмайера» требует от Украины согласиться на выборы в ОРДЛО, провести такие выборы, закрепить особый статус для Донбасса и все это без гарантий честности и безопасности избирательного процесса и без какой-либо ответственности РФ за оккупацию региона.

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