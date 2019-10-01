Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»

Спорт

Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который сейчас проходит в Катаре. 18-летняя Ярослава с третьей попытки взяла высоту 2,04 метра, установив новый мировой рекорд среди юниоров. Тренер спортсменки Татьяна Степанова предлагала Магучих остановиться на 2,02, но Ярослава рискнула и покорила высоту. — У меня, наверное, какой-то адреналин заиграл, — призналась Ярослава после прыжка. — Захотела прыгнуть еще выше — 2,04 метра. Почему нет? Попробовала — взяла. Когда я прыгнула 2,04 метра, то поняла — это уж круто. Понимала, что будет сложно. Но я настолько довольна после своих прыжков! Победила саму себя! Ярослава в составе сборной Украины по легкой атлетике улетела в Катар 24 сентября. Ее мама, Ольга Григорьевна находилась с дочерью постоянно на связи. А в ночь с 30 сентября на 1 октября, когда проходили соревнования в Дохе, вся семья Магучих не спала, прильнув к экрану телевизора. Утром в родной днепропетровской школе, где Ольга Григорьевна работает врачом, она принимала поздравления.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ольга Магучих, мама рекордсменки, рассказала о главной мечте своей дочери, ее увлечении и моменте, когда Ярослава хотела оставить спорт.

— Ольга, успели поговорить с Ярославой после ее победы?

— Вы знаете, еще не успела услышать дочь. Просто послала ей сообщение с поздравлением от всех нас. Сразу после прыжка она с тренером пошла на допинговый контроль. Поэтому мы с Ярославой только переписывались. Да и связь там плохая. Но дочь знает, что мы всегда держим за нее кулаки и переживаем. Знаете, как мы кричали дома, когда она таки взяла высоту 2,04 метра!

— Представляю!

— Обычно мы смотрим соревнования по прыжкам в высоту по интернету, а тут их показывали по телевизору. Мы просто «прилипли» к экрану. А потом еще по многу раз пересматривали кадры прыжка Ярославы в интернете. Честно говоря, нас переполняли просто сумасшедшие эмоции. Да и Ярослава сама, по-моему, не ожидала такого результата.

— Думаете, стоило Ярославе и дальше прыгать?

— Видно было, что она уже устала. К тому же 2,04 Ярослава взяла с третьей попытки и, думаю, силы свои рассчитала. Дочь почувствовала сама, что надо остановиться. Эмоции ее переполняли. Физически выступать тоже было сложно — погодные условия там очень непростые. Дочь рассказывала, что стоит 45-градусная жара. На улицу они практически не выходят, время проводят в гостинице и стадионе.

— После прыжка Ярослава говорила, что адреналин у нее зашкаливал.

— Да, это было на кураже. Ведь тренер Ярославы предлагал ей остановиться на высоте 2,02. Но она решила испытать себя, и это получилось. С третьей попытки, но таки смогла!

— Как Ярослава чувствовала себя накануне соревнования?

— Она страшно переживала. Говорила: «Мама, это ведь мой первый взрослый чемпионат мира!» Понятно, очень гордилась, что представляет целую страну. Но так волновалась из-за того, что будет выступать наравне со взрослыми. Ведь ей только исполнилось 18 лет.

— Дома отпраздновали?

— Да, причем впервые за последние годы Ярослава отметила свой день рождения дома, в Днепре, в кругу семьи. А то обычно это происходило или на соревнованиях, или в поездах. Так что ее победа — настоящий подарок на восемнадцатилетие.

— Кто привил Ярославе любовь к спорту?

— Знаете, у нас вся семья спортивная. Я в молодости занималась легкой атлетикой, муж — каноэ. Старшая дочь Настя — серебряная чемпионка Европы по карате. Настя в свое время тоже занималась прыжками в высоту. Она старше Ярославы на восемь лет. Младшая дочь всегда была очень подвижной, энергичной девочкой. Ей было сложно усидеть на одном месте, и мы решили отдать ее в спорт. Настя привела ее к себе на занятия. С этого все и началось. Правда, карате Ярославе не понравилось. А вот легкая атлетика заинтересовала. Хотя на самом деле ей больше нравились не тренировки, а разминка — она была в восторге, что там никто не запрещает бегать и прыгать.

Ярослава с мамой Ольгой Григорьевной, отцом Алексеем Юрьевичем и сестрой Настей

— Ярослава всегда была рослой девочкой?

— Нет, когда мы впервые привели ее на тренировку, ей тогда исполнилось 8 лет, она была маленькая и щупленькая. Вытянулась за последние пару лет. Она высокая, как ее папа. И худая такая же. Вообще, у Ярославы никогда не было проблем с весом. Ела все, что хотела.

— У Ярославы был момент, когда она раздумывала о том, стоит ли дальше заниматься спортом?

— Ее любовь к прыжкам в высоту появилась с приходом в спортивную школу тренера Татьяны Степановой. Вообще Ярослава — девочка настойчивая и целеустремленная, если что-то решила, то так и будет. Правда, таки был один момент, когда она думала оставить спорт. Просто устала психологически: постоянные тренировки, отсутствие отдыха. Но Настя, которая теперь работает психологом, поговорила с ней, и все наладилось. Я счастлива, что между моими дочерями сохраняются такие теплые, дружеские отношения.

— Вы ездите с Ярославой на соревнования?

— Нет, она ездит с тренером или сама. Дочь очень самостоятельная. Помню, первый раз выехала за границу в 13 лет. Это были соревнования в Польше, где она заняла второе место. Кстати, тогда впервые Ярослава отмечала свой день рождения не в кругу семьи. Знаю, что она и сама не хочет, чтобы с ней на соревнования ездил кто-то из семьи. Говорит: «Мамочка, иначе я буду еще больше переживать и нервничать». Дочь просто знает, что мы всегда с ней мысленно, всегда рядом.

— В одном из интервью Ярослава признавалась, что не стань спортсменкой, посвятила бы жизнь искусству.

— Она с детства любила рисовать, и это у нее хорошо получалось. Даже участвовала в нескольких конкурсах от школы. Но потом пришлось выбирать: рисование или спорт. Ярослава и сейчас рисует, но редко, потому что свободного времени у нее практически нет.

— Чем будете угощать дочь, когда она вернется домой?

— Закатим целый пир! Испечем любимые пироги Ярославы и тортик. Обязательно сделаю куриные отбивные.

— Знаете, о чем мечтает дочь?

— Ярослава мечтает купить себе отдельную квартиру, стать тренером и победить на Олимпийских играх. Правда, кто из спортсменов об этом не мечтает?!

Напомним, ранее Ярослава Магучих заняла третье место на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стэнфорде (США).

Ярослава Магучих также лучше всех выступила на чемпионате Европы U-20 по легкой атлетике, который проходил в шведском Буросе.

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