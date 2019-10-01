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"Украинагейт": Помпео категорически заявил, что Волкер и Йованович не будут давать показания
Госсекретарь США Майк Помпео заявил обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются «запугать» его сотрудников, поэтому запланированные в Конгрессе слушания в связи с «украиногейтом» не являются возможными. Об этом он написал в своем Twitter.
«Позвольте мне объяснить: я не потерплю такой тактики, и буду использовать все имеющиеся у меня средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать заядлых профессионалов, которыми я горжусь, и вместе с которыми работаю в Государственном департаменте», — написал Помпео.
Отметим, что сразу три комитета палаты Конгресса в течение следующих двух недель запланировали слушания с пятью действующими и бывшими должностными лицами Государственного департамента.
Так, опрос экс-посла США в Украине Мэри Йованович запланирован на 2 октября, бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера — на 3 октября, а посла США в ЕС Гордона Сондленда — на 10 октября.
Как писали «ФАКТЫ», исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста специального посланника Госдепартамента США в Украине.
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