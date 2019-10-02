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Расстрелял сожительницу, а потом выстрелил в себя: подробности жуткого убийства на Львовщине
Во вторник, 1 октября, мужчина расстрелял сожительницу после того как она вышла из маршрутки и направилась домой. Потом злоумышленник попытался застрелиться сам. Инцидент произошел одном из сел Старосамборского района Львовской области. Ранее в Николаеве на автозаправке были расстреляны три человека.
— В Старосамборский райотдел полиции поступила информация о том, что в одном из сел неизвестный стрелял из ружья. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину без признаков жизни и мужчину с огнестрельным ранением.
Было установлено, что 43-летняя местная жительница вышла из маршрутки и направилась домой. В этот момент ее 68-летний сожитель догнал женщину на автомобиле «Ланос», вышел из машины и выстрелил в нее из ружья, после чего выстрелил себе в грудь, — сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.
Раненный мужчина госпитализирован в больницу. На месте убийства работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.
Ранее в поселке городского типа Акимовка Запорожской области возле поселкового совета был убит заместитель руководителя местной территориальной общины.
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