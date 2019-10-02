Импичмент Трампу: зачем в США раскрутили Украинагейт

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Главной темой обсуждения в американских СМИ в начале октября остается расследование, которое проводят сразу несколько комитетов Конгресса США в связи с началом процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который был инициирован Палатой представителей. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Трампа обвиняют в том, что он пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе их телефонного разговора.

Трамп, как утверждают представители Демократической партии США, просил украинского лидера посодействовать в поиске компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как известно, Байден в администрации Барака Обамы курировал отношения с Украиной. Сын вице-президента, Хантер Байден пять лет входил в совет директоров холдинга Burisma, который занимается добычей газа в Украине. В отношении этой компании проводилось расследование Генеральной прокуратурой Украины, когда ею руководил Виктор Шокин. Джо Байден добился его отставки. Хантер Байден покинул Burisma только весной нынешнего года, после того как президентом Украины был избран Зеленский.

Компромат на Байдена Трампу необходим, так как бывший вице-президент США считается главным претендентом в кандидаты от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах. В беседе с Зеленским американский лидер просил возобновить расследование в отношении Хантера Байдена. В качестве контактного лица Трамп предложил своего адвоката Рудольфа Джулиани.

О содержании телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, стало известно благодаря служебной записке, составленной работником одной из американских спецслужб. Белый дом пытался всячески помешать тому, чтобы этот документ попал в Конгресс. О начале процедуры импичмента спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила 24 сентября.

После этого Трамп разрешил обнародовать стенограммы своего разговора с Зеленским. Члены комитетов Палаты представителей и Сената США заслушали показания исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра. Однако предоставленная им расплывчатая информация не удовлетворила конгрессменов.

Теперь Конгресс США обязал государственного секретаря Майка Помпео предоставить им все документы, касающиеся контактов Дональда Трампа и сотрудников его администрации с украинскими властями. Для этого членам комитетов Конгресса пришлось прибегнуть к судебному запросу, поскольку Помпео категорически отказывался сделать это.

Госсекретарь также заявил, что ни при каких обстоятельствах на согласится на то, чтобы его подчиненные давали показания членам комитетов в связи с импичментом. Конгресс хотел заслушать пятерых дипломатов, в том числе бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Помпео обвинил демократов в том, что они пытаются оказать давление на сотрудников госдепартамента. Помешать конгрессменам госсекретарь не смог. Йованович должна была предстать перед членами трех комитетов 2 октября, Волкер — 3 октября.

Кстати, Волкера теперь подозревают в том, что он извлекал личную выгоду от поставок американского оружия в Украину. Об этом сообщило 29 сентября американское издание Politico. Оно утверждает, что спецпредставитель США лоббировал интересы компании Raytheon, производящей противотанковые ракетные комплексы Javelin. Дело в том, что Волкер в 2011 и 2012 годах занимал должность управляющего директора по международным вопросам лоббистской компании BGR Group. А Raytheon на протяжении многих лет пользуется услугами именно этой фирмы для продвижения своих интересов. Кроме того, Волкер совмещал свою службу в Госдепартаменте с оплачиваемой работой исполнительного директора аналитического центра McCain Institute. С недавних пор Raytheon стал делать щедрые пожертвования данному центру.

Тем временем американские СМИ выяснили, что украинские власти были не единственными, к кому Трамп лично обращался с просьбой помочь решить внутриамериканские политические проблемы. У президента США состоялся телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, в ходе которого американский лидер проявил настойчивую заинтересованность в выяснении участия австралийских спецслужб в расследовании, которое осуществлял специальный прокурор Роберт Мюллер. Президент уверен в том, что данные из Австралии, касающиеся его возможных связей с Россией, были получены не совсем законно. И Моррисон обещал ему помочь это выяснить.

Кроме того, по поручению Трампа генеральный прокурор США Уильям Барр провел в 2019 году ряд частных встреч с представителями британской и итальянской разведки. Их цель — выявление источников утечек в Вашингтоне, которые тайно предоставляли информацию Мюллеру.

Сам же Трамп очень хочет встретиться с главным разоблачителем — человеком, который написал служебную записку, запустившую в итоге процедуру импичмента. Имя, место работы и даже пол разоблачителя хранятся в строжайшем секрете. Американский президент написал в Twitter: «Как и любой американец, я заслуживаю возможности встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере…»

Демократы утверждают, что президент открыто угрожал разоблачителю. На одном из совещаний в Белом доме Трамп якобы заявил присутствующим, что хочет знать имя этого человека. А затем добавил, что в былые времена с такими людьми разбирались иначе. Их ждало суровое наказание. Противники Трампа увидели в этих словах скрытый призыв к физическому устранению разоблачителя. А президент, когда информация о том, что обсуждалось на закрытом совещании, стала известна всем, еще сильнее задумался о том, кто же из его окружения сливает данные демократам.

До очередных выборов в США остался год. Аналитики уверены, что Трамп избежит импичмента и что демократы прекрасно понимают это. Вся эта история затеяна только с одной целью — обрушить рейтинг президента, выставить его в неприглядном свете перед избирателями, заставить Трампа нервничать и допускать ошибки. Кто-нибудь из его помощников может проговориться. Кто-нибудь из тех, кого вызывают в Конгресс для дачи показаний, — Йованович, Волкер или, например, Джулиани, которого хотят заслушать 15 октября, — может предоставить информацию, которая позволит раскрутить новый виток обвинений в адрес Трампа.

Трамп пока отбивается привычными для него методами. Он обвиняет демократов в новой охоте на ведьм, СМИ — в распространении фейков. А еще президент набросился на конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который возглавляет комитет по разведке в Палате представителей. Глава государства считает Шиффа главным инициатором процедуры импичмента и обвиняет его во лжи. Трамп написал в Twitter: «Конгрессмен Шифф незаконно сделал ложное и ужасное заявление, выдав его за часть моего разговора с президентом Украины, и громко зачитал эти слова перед Конгрессом и перед американским народом. Это не имеет отношения к тому, о чем я сказал во время разговора. Арест за государственную измену?«

Напомним, ряд конгрессменов из Палаты представителей обратились к адвокату президента США Руди Джулиани с с просьбой предоставить до 15 октября ряд документов, касающихся разговора Трампа с Зеленским.

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