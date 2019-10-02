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Происшествия

На Прикарпатье двор частного дома забросали гранатами

12:42 2 октября 2019 237
граната РГД5
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент произошел на Прикарпатье в среду, 2 октября, в 3:40 ночи. В городе Калуше во двор частного дома 50-летнего местного жителя неизвестные бросили две гранаты РГД-5. Их осколки направлены на экспертизу.

— В результате взрывов, к счастью, никто не пострадал. Поврежден лишь фасад дома, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

По факту открыто уголовное производство по статьям «Незаконное обращение с боеприпасами или взрывчатыми веществами» и «Хулиганство». Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. О личности хозяина дома правоохранители информации не дают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области полицейские едва не стали жертвами неадеквата, который забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в правоохранителей.

А под Одессой хулиган пришел в кафе с боевой гранатой РГД-5 и ножом.

«ФАКТЫ» также сообщали о взрыве гранаты Ф-1 в больнице города Раздельная Одесской области. Там погибли два человека. Выяснилось, что две боевые гранаты в больницу принес мужчина, который пришел к своей сожительнице.

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