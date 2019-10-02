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- 12:42 На Прикарпатье двор частного дома забросали гранатами
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На Прикарпатье двор частного дома забросали гранатами
Инцидент произошел на Прикарпатье в среду, 2 октября, в 3:40 ночи. В городе Калуше во двор частного дома 50-летнего местного жителя неизвестные бросили две гранаты РГД-5. Их осколки направлены на экспертизу.
— В результате взрывов, к счастью, никто не пострадал. Поврежден лишь фасад дома, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.
По факту открыто уголовное производство по статьям «Незаконное обращение с боеприпасами или взрывчатыми веществами» и «Хулиганство». Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. О личности хозяина дома правоохранители информации не дают.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области полицейские едва не стали жертвами неадеквата, который забаррикадировался в доме и бросил две гранаты в правоохранителей.
А под Одессой хулиган пришел в кафе с боевой гранатой РГД-5 и ножом.
«ФАКТЫ» также сообщали о взрыве гранаты Ф-1 в больнице города Раздельная Одесской области. Там погибли два человека. Выяснилось, что две боевые гранаты в больницу принес мужчина, который пришел к своей сожительнице.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..