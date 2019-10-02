В Одессе задержан «вор в законе» Тенго Гальский (фото)

Происшествия

Правоохранители задержали в Одессе известного в криминальных кругах Тенго Галльского (он же — Тенго Питерский). Как сообщили в региональном главке Нацполиции, 37-летний «вор в законе», уроженец Абхазии, за последние несколько лет уже трижды незаконно пересекал госграницу.

Как полагают правоохранители, в нашей стране Тенго намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений.

«Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз попытался проскользнуть в Украину. Данная информация стала известна оперативникам Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, 1 октября сотрудники департамента задержали 37-летнего Тенго и доставили его в региональный главк Миграционной службы Украины. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность «вора в законе», сотрудники службы поместили его в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев — с целью дальнейшего выдворения из Украины.

По данным полиции, последний (третий) раз Тенго Галльский был задержан в Киеве в феврале этого года, и ему был запрещен въезд в Украину на 10 лет.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после ареста «вора в законе» № 1 Олега Шишканова по кличке Шишкан влиятельные «авторитеты», все еще остающиеся на свободе, срочно решают судьбу «воровского общака», держателем которого был именно «законник» № 1.

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