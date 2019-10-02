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Под Одессой 16-летний парень на родительской машине устроил смертельную аварию (фото)
В среду, 2 октября, на въезде в город Черноморск столкнулись автомобили марки Mercedes и «Москвич». По словам очевидцев, авария произошла у Александровского моста, где «совсем юное существо отправило на тот свет человека».
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes — 16-летний парень, взял машину у родителей. Совершая обгон, он не справился с управлением и совершил столкновение с «Москвич» и Honda.
В результате ДТП 75-летний водитель «Москвича» погиб на месте, а его 65-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести", — сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Чернигове подросток-водитель не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с придорожным деревом. В результате столкновения он и трое его друзей скончались на месте аварии.
Фото: 4 868.com.ua
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