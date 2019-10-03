«Ливерпуль» пропустил трижды и вырвал победу: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 2 октября, были сыграны еще восемь встреч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которых в отличие о первого игрового дня было забито «всего» 24 мяча.

Группа Е

«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0.

«Ливерпуль» (Англия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:3 (Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 — Хи Чан Хван, 39, Минамино, 56, Хааланд, 60).

Положение команд: 1. «Наполи» — 4 очка; 2. «Зальцбург» — 3; 3. «Ливерпуль» — 3; 4. «Генк» — 1.

Группа F



«Славия» (Чехия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 0:2 (Хакими, 35, 89).

«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1 (Суарес, 58, 84 — Мартинес, 3).

Положение команд: 1. «Боруссия» Д. — 4; 2. «Барселона» — 4; 3. «Интер» — 1; 4. «Славия» — 1.

Группа G

«Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (Дзюба, 22, Рубен Диас, 70, в свои ворота, Азмун, 78 — де Томас, 85).

«Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (Депай, 11, Терье, 65).

Положение команд: 1. «Зенит» — 4; 2. «Лион» — 4; 3. «Лейпциг» — 3; 4. «Бенфика» — 0.

Группа Н



«Валенсия» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:3 (Зиех, 8, Промес, 34, ван де Бек, 67).

«Лилль» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (Осимхен, 33 — Абрахам, 22, Виллиан, 78).

Положение команд: 1. «Аякс» — 6; 2. «Валенсия» — 3; 3. «Челси» — 3; 4. «Лилль» — 0.

Матчи третьего тура Лиги чемпионов будут сыграны 22 и 23 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут прямую трансляцию матча Лиги Европы «Лугано» — «Динамо».

Фото ФК «Ливерпуль»

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