День учителя 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

6 октября в Украине отмечают День учителя. У каждого из нас есть учителя, которых стоит поздравить.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые помогут это сделать.

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

С Днем учителя Вас поздравляем

И желаем мы Вам долгих лет.

Помним, ценим Ваш труд, уважаем.

Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается всё, как по нотам,

И поменьше пусть будет невзгод.

Пусть в приятных проходит заботах

Каждый-каждый учебный ваш год!

***

Учитель — не профессия,

А дар, что свыше дан!

Поди, управься с ребятней:

Они же ураган!

Уже урок — а в классе гам,

Шпаргалки, двойки — тут и там.

Всех научи, всем подскажи.

И присмотри, и проследи.

С Днем педагога, Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов.

Детей послушных, благодарных

И достижений триумфальных.

Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

***

Обучаться может каждый,

Обучать — вот это дар!

Тут уметь ведь очень важно

Искру превратить в пожар.

С Днем учителя всемирным!

Этот день по праву ваш.

Вам здоровья, счастья, мира,

Поощрения за стаж.

Чаще слышать благодарность,

Быть с детишками в ладах.

Чтоб мечты у вас сбывались,

Чтоб задор не гас в глазах!

***

Есть такое призвание — учить,

По частям отдавать свою душу

И детей беззаветно любить,

Даже тех, кто, увы, непослушен.

И вести за собою детей,

Невзирая на трудности быта.

Поздравляем мы учителей —

Их дорога шипами покрыта.

Пожелаем мы учителям

Утешения за нервы и встряски.

Мир и радость их светлым домам,

Как в награду за чуткость и ласку.

Адекватных условий труда

И нормальной, достойной зарплаты.

Обращаются пусть к вам всегда

Любопытные детские взгляды.

Поздравляем вас, учителя!

С Днем учителя всех педагогов!

Вами славится наша Земля,

А профессия ваша — от Бога.

Ранее мы писали, как украинский учитель стал настоящей звездой YouTube.

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