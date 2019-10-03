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День учителя 2019: красивые поздравления и открытки
6 октября в Украине отмечают День учителя. У каждого из нас есть учителя, которых стоит поздравить.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые помогут это сделать.
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
***
С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
***
Учитель — не профессия,
А дар, что свыше дан!
Поди, управься с ребятней:
Они же ураган!
Уже урок — а в классе гам,
Шпаргалки, двойки — тут и там.
Всех научи, всем подскажи.
И присмотри, и проследи.
С Днем педагога, Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов.
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.
Пусть каждый миг и каждый час
Судьба балует щедро Вас.
Привносит в жизнь тепло и смех,
Веселье, счастье и успех.
***
Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
***
Есть такое призвание — учить,
По частям отдавать свою душу
И детей беззаветно любить,
Даже тех, кто, увы, непослушен.
И вести за собою детей,
Невзирая на трудности быта.
Поздравляем мы учителей —
Их дорога шипами покрыта.
Пожелаем мы учителям
Утешения за нервы и встряски.
Мир и радость их светлым домам,
Как в награду за чуткость и ласку.
Адекватных условий труда
И нормальной, достойной зарплаты.
Обращаются пусть к вам всегда
Любопытные детские взгляды.
Поздравляем вас, учителя!
С Днем учителя всех педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша — от Бога.
Ранее мы писали, как украинский учитель стал настоящей звездой YouTube.
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