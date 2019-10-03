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Неизвестный устроил резню в центре Парижа: убиты четверо полицейских
В Париже совершено дерзкое нападение на штаб-квартиру полиции. Около 13 часов 3 октября в здание полицейского управления в центре французской столицы на Иль де ля Ситэ проник мужчина с ножом. Злоумышленник смертельно ранил четверых правоохранителей — троих мужчин и одну женщину. Еще несколько сотрудников управления госпитализированы.
Как сообщают французские СМИ, напавшего застрелили, а его личность и мотивы преступления устанавливаются. По некоторым сведениям, убийце было 45 лет, он долгое время работал в полиции на административной должности, а на коллег напал из-за служебного конфликта.
Первичная проверка показала, что за время работы в полиции за мужчиной не числилось нарушений или злоупотреблений — напротив, говорят, что он был образцовым сотрудником. В СМИ прозвучала версия, что у бывшего сотрудника полицейской префектуры была инвалидность по слуху либо речевые нарушения.
Версия о том, что убийца — бывший полицейский, не лишена оснований. Мужчина хорошо ориентировался в расположении здания, смог легко проникнуть в охраняемую зону и, по всей видимости, когда-то имел туда пропуск. О спланированном преступлении говорит тот факт, что на место преступления убийца пришел с керамическим ножом, чтобы преждевременно не сработали рамки металлоискателя.
Мэр Парижа Анн Идальго подтвердила факт трагедии в полицейском управлении и принесла соболезнования семьям погибших. На месте ЧП введены особые меры, перекрыто движение транспорта, закрыты ближайшие станции метрополитена.
Напомним, год назад в центре Парижа мужчина устроил резню на улице. Пострадали случайные прохожие, в том числе иностранные туристы.
Timothée Boutry/Twitter
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