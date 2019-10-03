24.74 / 25.25 26.96 / 27.66
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Рада отказала в госфинансировании партиям, проигравшим парламентские выборы

18:22 3 октября 2019 5
деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде принят и дожидается подписи президента закон о сокращении государственного финансирования партий. Политические силы, набравшие больше 2%, но меньше 5% голосов на выборах, больше не смогут претендовать на финансирование из бюджета. Выплаты тем партиям, которые преодолели 5%-ный барьер, сохраняются, но сокращаются вдвое по сравнению с суммами в действующем законе.

Закон был принят 2 октября, но пока не подписан главой государства. Если президент завизирует документ, то финансирования лишатся шесть партий:

  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • «Сила и честь» Игоря Смешко;
  • «Оппозиционный блок»,
  • «Украинская стратегия Гройсмана»;
  • «Партия Шария»;
  • ВО «Свобода».

Напомним, ранее в Украине были собраны голоса под петицией о полной отмене госфинансирования для партий. Авторы инициативы отмечали, что за 2016−2019 годы бюджет потратил на эти цели 1,5 млрд гривен, и деньги в основном пошли на телерекламу. Зеленский, реагируя на петиция, предложил все же оставить выплаты из бюджета тем партиям, которые прошли в парламент, в том числе и политсиле «Слуга народа».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер