Рада отказала в госфинансировании партиям, проигравшим парламентские выборы

Политика

В Верховной Раде принят и дожидается подписи президента закон о сокращении государственного финансирования партий. Политические силы, набравшие больше 2%, но меньше 5% голосов на выборах, больше не смогут претендовать на финансирование из бюджета. Выплаты тем партиям, которые преодолели 5%-ный барьер, сохраняются, но сокращаются вдвое по сравнению с суммами в действующем законе.

Закон был принят 2 октября, но пока не подписан главой государства. Если президент завизирует документ, то финансирования лишатся шесть партий:

Радикальная партия Олега Ляшко;

«Сила и честь» Игоря Смешко;

«Оппозиционный блок»,

«Украинская стратегия Гройсмана»;

«Партия Шария»;

ВО «Свобода».

Напомним, ранее в Украине были собраны голоса под петицией о полной отмене госфинансирования для партий. Авторы инициативы отмечали, что за 2016−2019 годы бюджет потратил на эти цели 1,5 млрд гривен, и деньги в основном пошли на телерекламу. Зеленский, реагируя на петиция, предложил все же оставить выплаты из бюджета тем партиям, которые прошли в парламент, в том числе и политсиле «Слуга народа».

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