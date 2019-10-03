Уволенный Данилюк хочет отставки Богдана

Политика

Глава Офиса президента Андрей Богдан должен покинуть свой пост, чтобы избежать конфликта интересов в истории с «Приватбанком» и его национализацией. На этом настаивает ранее уволившийся из СНБО Александр Данилюк.

«Мое видение — что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что если его не устранить, то тогда не будет доверия к любым происходящим процессам», — заявил Данилюк в интервью ВВС News Украина.

«Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция», — убежден бывший секретарь СНБО.

«Я вам скажу, что даже Игорь Валерьевич (Коломойский) заинтересован в том, чтобы человек с конфликтом интересов не дискутировал сейчас. Нынешняя ситуация дискредитирует всех», — подытожил Данилюк.

Напомним, до прихода во власть Богдан представлял интересы бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского. Сейчас сложилась ситуация, когда решение о национализации Приватбанка могут пересмотреть. Данилюк ранее признался, что именно такая двойственная ситуация стала одной из причин его отставки.

«ФАКТЫ» проанализировали все причины и последствия увольнения Данилюка из Совета нацбезопасности. Об этом в материале «Бегущий с корабля? Причины и версии внезапного ухода Данилюка из СНБО».

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