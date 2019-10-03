- 21:19 Где смотреть онлайн «Лугано» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 21:17 33 минимальных зарплаты: еще один нардеп засветился в Раде в дорогих часах
- 21:05 Скандал в одесском детском реабилитационном центре набирает обороты: сбежали еще три воспитанницы
- 20:54 Рада в шесть раз повысила для транспортников штраф за отказ в перевозке льготников
- 20:37 В центре Херсона расстреляли «Мерседес»: в больнице спасают раненых
- 20:29 В Киеве врачи обложили "данью" людей, нуждающихся в трансплантации органов: СБУ раскрыла схему
- 20:10 Рада отвергла закон о химической кастрации педофилов
- 20:07 «Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:05 Львов толкнет на измены, а Весы найдут свою судьбу: любовный гороскоп на октябрь
- 20:01 «Александрия» – «Гент» — 1:1: онлайн видео голов матча Лиги Европы
- 19:39 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Гент»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:37 СМИ рассказали, как Павел Фукс мешает китайскому бизнесу в Украине
В центре Херсона расстреляли «Мерседес»: в больнице спасают раненых
Стрельба произошла в первой половине дня 3 октября на улице Тираспольской. По словам очевидцев, в припаркованный «Мерседес» с пассажирами из проезжавшего черного джипа было произведено около пяти выстрелов. После этого авто со стрелком скрылось с места происшествия.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Раненым 50 и 42 года. Оба находятся в тяжелом состоянии.
По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александра Прокудина в области введена в действие полицейская операция «Сирена» для задержания вооруженных преступников.
По факту покушения на убийство нескольких человек следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство.
Напомним, 18 сентября в Николаеве расстреляли троих работников АЗС. Убийцей оказался их бывший коллега.
На фото — место преступления
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!