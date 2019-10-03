Происшествия

В центре Херсона расстреляли «Мерседес»: в больнице спасают раненых

Стрельба произошла в первой половине дня 3 октября на улице Тираспольской. По словам очевидцев, в припаркованный «Мерседес» с пассажирами из проезжавшего черного джипа было произведено около пяти выстрелов. После этого авто со стрелком скрылось с места происшествия.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Раненым 50 и 42 года. Оба находятся в тяжелом состоянии.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александра Прокудина в области введена в действие полицейская операция «Сирена» для задержания вооруженных преступников.

По факту покушения на убийство нескольких человек следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство.

Напомним, 18 сентября в Николаеве расстреляли троих работников АЗС. Убийцей оказался их бывший коллега.

На фото — место преступления

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