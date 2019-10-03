Общество и люди

Поздно вечером в среду, 2 октября, одесский региональный главк Нацполиции разместил информацию о розыске троих несовершеннолетних воспитанниц центра социально-психологической реабилитации детей: 13-летних Анастасии Козулиной и Татьяны Борчук, а также 17-летней Дианы Спивак. Все они, как говорится в тексте сообщения, «самостоятельно оставили детское заведение, и место их нахождения неизвестно».

Сообщается также о том, что по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.



*Анастасия Козулина



*Татьяна Борчук



*Диана Спивак

Этому инциденту предшествовал скандал, связанный с данным реабилитационным центром.

«В полицию обратилась жительница Беляевского района с заявлением о том, что ее 14-летней дочери, которая отравилась в детском учреждении, где временно находилась, не была оказана необходимая помощь. По словам матери, ребенка госпитализировали в больницу только после того, как она на этом настояла. Сейчас девочке оказали квалифицированную медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечают в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как утверждает правозащитница Зоя Мельник, в больницу воспитанницу Миру Гайтан не хотели отпускать из центра не просто так. По словам ребенка, после побега, совершенного ею вместе с группой девочек, ее избили.

«Мама девочки написала заявление в полицию, — сообщает Мельник. — Вчера ей дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Вечером, в 22.00, к девочке в больницу приезжал некий Андрей Андреевич из юстиции, звонил маме, рассказал, что всех накажут и что (внимание!) экспертизу делать необязательно, так как синяки видны и без экспертизы!

Утром мама приехала забрать девочку на СМЭ, но девочку ей не отдают. Ребенка внезапно выписали! Несмотря на то, что еще вчера подозревали кровотечение. Вчера на УЗИ ей диагностировали ожог слизистой.

Приехали сотрудники центра реабилитации, и некая Инна Васильевна уговаривала ребенка ехать в центр. На маму давили, пугали лишением родительских прав (хотя для этого нет никаких оснований). Все медицинские анализы и карту ребенка забрали. Девочку пытались тянуть силой, выводили через «черный ход», но мама успела позвонить мне (я в это время ждала на втором этаже).

Мама плакала. Мира рыдала и умоляла не отдавать ее. Я предложила Инне Васильевне поехать вместе на экспертизу, а потом ехать в приют и оформить заявление об отказе от их услуг. Она категорически отказалась и отказалась отпускать Миру. В итоге мы с мамой просто взяли ребенка за руку и уехали на экспертизу сами…"

Как рассказала Лариса Гайтан, мама Миры, ее дочь попала в центр после того, как несколько месяцев назад поссорилась с матерью и убежала из дома. Девочку в окружении плохой компании обнаружили правоохранители и доставили в центр.

«В полночь мне позвонила сменщица и говорит: «Лора, здесь куча полиции и твоего ребенка забирают в приют. Ну, я поначалу ужаснулась, а потом подумала: пусть там побудет, может, образумится…», — рассказала женщина.

После инцидента с побегом 14-летняя Мира отравилась — в знак протеста против издевательств, однако сотрудники центра категорически отказались вызывать скорую помощь. Девочку отправили в больницу лишь после вмешательства общественников и ее матери.

Сейчас девочка категорически не желает возвращаться в учреждение. Руководство детского центра от комментариев отказывается, ссылаясь на распоряжение областной службы по делам детей, которая проводит свое внутреннее расследование.

Как замечает Зоя Мельник, до настоящего момента руководство центра не начало служебное расследование по поводу издевательств над детьми.

«Они хитрят и вместо этого проводят „служебную проверку“, в рамках которой не отстранили даже на время тех, кто издевается над воспитанниками. Эти вопросы вряд ли будут заслушаны на дисциплинарной комиссии при обладминистрации», — акцентирует правозащитница.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Зоя Мельник уже обвиняла руководство Центра социально-психологической реабилитации детей в ограничении прав и свобод подопечных. По ее словам, данный центр центр фактически «превращен в тюрьму для детей из различных социальных категорий».

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