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Происшествия

Два трупа в колодце: на Буковине расследуют жуткое преступление (фото, видео)

22:41 3 октября 2019 96
колодец
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Кицмань Черновицкой области расследуют жестокое двойное убийство. На 40-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь напали с ножом, нанесли множество колото-резанных ран, а затем сбросили тела в колодец у дома.

В убийстве, как полагают, может быть замешан 20-летний сын хозяйки дома, пропавший несколько дней назад. Юношу объявили в розыск.

На месте работают сотрудники полиции, ведется осмотр придомовой территории, ищут возможных свидетелей и очевидцев преступления, а также устанавливают местонахождение пропавшего юноши.

20-летний Сергей Гушуватый объявлен в розыск как подозреваемый в тяжком преступлении. Полиция Черновицкой области просит всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого немедленно сообщить по телефону (050) 5 626 058 или по спецлинии «102».

гушуватый

Напомним, ранее на Львовщине вынесли приговор за жестокое убийство женщины и ее восьмилетней дочери. Убийцей признали односельчанку. А в Одессе мужчина убил ножом семью, задолжавшую ему 16 тысяч гривен.

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