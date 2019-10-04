Катастрофа Ан-12 под Львовом: число жертв увеличилось

Происшествия

На месте катастрофы грузового Ан-12 под Львовом закончены спасательные работы. Бригадам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось извлечь из самолета восьмого человека — члена экипажа.

По данным группы «Варта 1», пострадавший в тяжелом состоянии, у него сломана нога. Пациента передали врачам «скорой помощи».

Число погибших в результате аварийной посадки самолета увеличилось до пяти. Троим членам экипажа удалось выжить.

Кроме экипажа, на борту находился еще и человек, сопровождавший груз. По предварительным данным, в самолете везли автозапчасти.

Напомним, самолет не дотянул полтора километра до взлетно-посадочной полосы во Львове и аварийно сел на открытой местности возле села Сокольники под Львовом.

Транспортный Ан-12 осуществлял перевозку груза из аэропорта Виго (Испания). Экипаж запросил дозаправки во Львове, после чего самолет пропал с радаров. В 7.29 представитель экипажа вышел на связь и сообщил о выполненной аварийной посадке. Видео с места происшествия подтверждает, что самолет был сильно поврежден.

Фото dsns.gov.ua

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