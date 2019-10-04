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В Одессе разоблачили студенток-«супергейш», обслуживавших VIP-клиентов за 400 долларов в час (фото)
Одесская полиция задержала 3 октября местную жительницу — владелицу необычного «бизнеса». Необычного не только в силу того, что он нелегальный и даже запрещенный. 28-летняя одесситка подошла к вопросу огранизации секс-услуг креативно, предоставляя их только элитным клиентам. Для этого она лично подыскивала женщин легкого поведения, рекламировала их среди ограниченного круга VIP-персон и обеспечивала встречи в арендованной квартире или в гостиничных номерах.
«Желающих воспользоваться услугами так называемых элитных секс-работниц сутенерша подыскивала исключительно по рекомендации. Услуги проституток она оценивала в 400 долларов за час, 50 процентов суммы забирала себе», — рассказали в полиции.
Следует заметить, что «тариф» привел в недоумение спецов, весьма искушенных в секс-бизнесе. Они в один голос заявили, что таких «ставок» нет даже в лучших борделях мира.
Полицейские уже установили 15 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, завербованных правонарушительницей. В их числе — студентки.
В ходе обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые использовались ею для связи с клиентами и девушками, блокноты с записями, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 36-летний бельгиец вербовал в Одессе украинок для европейских борделей. Его задержали во время попытки переправить трех украинок через границу в пункте пропуска «Краковец».
«ФАКТЫ» также писали о том, что в Одессе разоблачили преступную группировку из числа сотрудников управления по борьбе с торговлей людьми регионального главка Нацполиции, которые «крышевали» большинство местных «жриц любви».
Напомним, в начале года полиция подсчитала проституток в Украине, назвав самые «развратные» области. Одесская заняла в списке второе место после Днепропетровской.
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