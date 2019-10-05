Происшествия

На Прикарпатье подростки на мотоцикле попали в смертельную аварию (фото)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Прикарпатье вечером в пятницу, 4 октября.

- В селе Новица Калушкого района на улице Петрушевича 15-летний местный житель, управляя мотоциклом Geon, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате ДТП подросток-водитель от полученных тяжелых травм погиб на месте, — сообщили в ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

Пассажир мотоцикла — 14-летний мальчик — после аварии был доставлен в реанимацию Калушской центральной районной больницы. Однако медикам не удалось спасти подростка и он умер.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Как сообщали «ФАКТЫ», 2 октября 16-летний парень на родительской машине устроил смертельное ДТП на въезде в город Черноморск. Жертвой аварии стал 75-летний водитель «Москвича».

Кроме того, в Чернигове подросток-водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В результате столкновения авто с деревом водитель и трое его друзей скончались на месте аварии.

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