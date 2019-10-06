Политика

Майдан отреагировал: Зеленскому дали неделю на увольнение Богдана за скандальный пост в Facebook (фото)

У участников многотысячной акции протеста в Киеве появилось еще одно требование к президенту. От Владимира Зеленского ждут указа об увольнении главы президентского Офиса Андрея Богдана. Список требований расширился после того, как Богдан опубликовал в Facebook пост с намеком на проплаченность протестов.

Участники вече в Киеве дали президенту срок до 14 октября. До этого дня Зеленский должен публично поддержать позицию о недопустимости капитуляции Украины, а также отправить в отставку своего соратника.

«У него неделя. Целую неделю будем напоминать: «Капитуляции — нет» и «Богдана — в отставку», — пообещали участники акции.

Тем временем под Офисом президента на Банковой и возле дома Владимира Зеленского были оставлены «напоминалки» — шины с надписью «Нет капитуляции», то есть основным требованием протестующих.

Напомним, акция в Киеве на Майдане только по официальным данным собрала приблизительно 10 тысяч человек. После Майдана протестующие провели митинг возле Верховной Рады, Офиса президента, а также побывали возле резиденции Зеленского.

Фото Ярослав Бондаренко/Facebook, Mark Savchuk/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter