Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Спорт

В пятницу, 11 октября, сборная Украины на стадионе «Металлист» в Харькове сыграет отборочный матч Евро-2020 против аутсайдера группы команды Литвы, которую «желто-синие» в сентябре разгромили в Вильнюсе — 3:0 (начало — в 21:45).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Андрея Шевченко и Вальдаса Урбонаса, за которой вы сможете следить в этой новости.



Ставка на проверенных бойцов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в предстоящих отборочных матчах Евро-2020 против Литвы и Португалии (14 октября в Киеве) рассчитывает на 24 футболиста: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Евгений Шахов («Лечче», Италия); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Все ребята уже прибыли в Харьков и, разместившись в отеле Superior & Golf Resort, начали подготовку к предстоящим играм. На вторник, 8 октября, у подопечных Андрея Шевченко запланирована открытая для болельщиков тренировка на стадионе «Металлист» (начало — в 19:00),

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Выбор Урбонаса

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас вызвал в тренировочный лагерь команды перед играми с Украиной и Сербией (14 октября в Вильнюсе) 23 футболиста, 12 из которых легионеры: вратари — Эрнестас Шеткус («Хапоэль», Беэр-Шева, Израиль), Эмилиус Зубас («Бней-Иегуда», Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария); защитники — Миндаугас Палионис («Ян Регенсбург», Германия), Линас Климавичюс («Динамо», Бухарест, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс («Тобол», Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас («Судува»), Роландас Баравикас («Жальгирис»), Эгидиус Вайткунас («Кауно Жальгирис»); полузащитники — Арвидас Новиковас («Легия», Польша), Донатас Казлаускас («Ритеряй»), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас, Паулюс Голубицкас (все — «Судува»), Саулюс Миколюнас, Домантас Шимкус, Модестас Воробьевас (все — «Жальгирис»), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан), Юстас Ласицкас («Вождовац», Сербия), Юлиус Каспаравичюс («Транс-Нарва», Эстония); нападающие — Каролис Лаукжемис («Истра 1961», Хорватия), Дейвидас Матулевичюс («Кауно Жальгирис»).

«В предстоящих матчах нам не смогут помочь Федор Черных, Мантас Куклис, Викинтас Сливка и Деймантас Петравичюс. В то же время я рад возвращению в сборную восстановившегося Арвидаса Новиковаса. Он — лидер команды. Арвидас задает хороший эмоциональный фон и на поле, и на тренировках, и в раздевалке. Его роль в сборной очень заметна и необходима», — заявил наставник литовцев Вальдас Урбонас.

Наставник литовцев Вальдас Урбонас

Положение команд в группе

Наша национальная команда в пяти проведенных поединках отборочного цикла Евро-2020 отпраздновала четыре победы и один раз сыграла вничью. «Желто-синие» в Лиссабоне разошлись миром с Португалией (0:0), вырвали победу на стадионе «Жози Бартель» у Люксембурга (2:1), одолели представителей герцогства во Львове (1:0), а также разгромили на «Арене Львов» Сербию (5:0) и в Вильнюсе Литву (3:0).

Достижения сборной Литвы на старте квалификации куда скромнее: выездной проигрыш (1:2) и домашняя ничья (1:1) с Люксембургом, а также сокрушительное гостевое поражение от сербов (1:4) и домашние неудачи в поединках с Украиной (0:3) и Португалией (1:5).

Положение команд в группе В:

1. Украина — 13 очков (5 матчей);

2. Португалия — 8 (4);

3. Сербия — 7 (5);

4. Люксембург — 4 (5);

5. Литва — 1 (5).

Оставшиеся матчи:

11 октября (пятница)

Португалия — Люксембург

Украина — Литва

14 октября (понедельник)

Украина — Португалия

Литва — Сербия

14 ноября (четверг)

Португалия — Литва

Сербия — Люксембург

17 ноября (воскресенье)

Сербия — Украина

Люксембург — Португалия

Состав Украины дороже почти в 20 раз

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав сборной Украины дороже футболистов команды Литвы почти в 20 раз (172 млн евро против 8,9 млн).

Пятерку самых дорогих футболистов «желто-синих» составили: Александр Зинченко — 30 млн евро, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков — по 20 млн, Руслан Малиновский — 12,5 млн и Марлос — 11 млн.

Что же касается команды Литвы, то дороже всех на трансферном рынке стоят Арвидас Новиковас — 1,5 млн евро, Артурас Жулпа — 1,2 млн, Витаутас Черняускас — 800 тысяч, Эмилиус Зубас — 650 тысяч, а также Лимас Климавичюс и Витаутас Андрюшкявичюс — по 600 тысяч.

Самый дорогой футболист литовской команды полузащитник Арвидас Новиковас защищает цвета польской «Легии»



День в истории

Из 261 проведенного ранее матча сборная Украины сыграла 11 октября девять — пять побед, две ничьи и два поражения (разница мячей — 10:5).

Причем в этот день «желто-синие» проводили и официальные, и товарищеские встречи, в которых нынешний наставник команды Андрей Шевченко забил три мяча: Словения — Украина — 3:2 (Скрипник, Гусейнов) в 1995-м, Армения — Украина — 0:2 (Шевченко, Максимов) в 1997-м, Норвегия — Украина — 0:1 (Шевченко) в 2001-м, Украина — Македония — 0:0 в 2003-м, Украина — Шотландия — 2:0 (Кучер, Шевченко) в 2006-м, Украина — Хорватия — 0:0 в 2008-м, Бразилия — Украина — 2:0 в 2010-м, Эстония — Украина — 0:2 (Гусев, Алиев) в 2011-м и Украина — Польша — 1:0 (Ярмоленко) в 2013-м.

11 октября 2013 года сборная Украины благодаря голу Андрея Ярмоленко победила в Харькове поляков

История противостояния

Ранее сборные Украины и Литвы противостояли друг другу девять раз (шесть побед «желто-синих», одна ничья и два выигрыша соперника; разница мячей 19:7 в пользу нашей команды).

18.05.1993 Вильнюс Литва — Украина 1:2

07.09.1994 Киев Украина — Литва 0:2

06.09.1995 Вильнюс Литва — Украина 1:3

13.08.1996 Киев Украина — Литва 5:2

28.03.2007 Одесса Украина — Литва 1:0

17.11.2007 Каунас Литва — Украина 2:0

25.05.2010 Харьков Украина — Литва 4:0

18.11. 2014 Киев Украина — Литва 0:0

07.09.2019 Вильнюс Литва — Украина 0:3

Видеообзор матча Литва — Украина — 0:3 (7 сентября 2019 года)

В Харькове — без поражений в официальных матчах

В прежние годы наша национальная команда провела на стадионе «Металлист» восемь поединков, в которых отпраздновала пять побед, один раз сыграла вничью и дважды уступила (разница мячей — 12:4). Причем обе неудачи «желто-синих» пришлись на товарищеские матчи в 2011-м в рамках подготовки к домашнему Евро-2012: со Швецией — 0:1 и с Уругваем — 2:3 (Ярмоленнко, Коноплянка). Еще в двух харьковских спаррингах в 2010-м была разгромлена Литва — 4:0 (Алиев — 2, Шевченко — 2), а в 2017-м побеждена Швеция — 2:0 (Шахов, Ярмоленко).

В четырех официальных матчах украинская команда потеряла в Харькове очки лишь раз и при этом не пропустила в свои ворота ни одного (!) мяча: с Хорватией — 0:0 в 2008-м, с Польшей — 1:0 (Ярмоленко) в 2013-м, с Турцией — 2:0 (Ярмоленко — 2) в 2017-м и с Чехией — 1:0 (Малиновский) в 2018-м.

Год назад гол Руслана Малиновского на «Металлисте в ворота чехов гарантировал сборной Украины выигрыш группы Лиги наций



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую телетрансляцию поединка Украина — Литва.

Фото ffu.ua, lff. lt, Getty Images



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