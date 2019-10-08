Стиль жизни

Марс в Весах: что это значит для всех знаков зодиака

Марс, выйдя из знака Девы, где он успел натворить разных — зачастую неприятных — дел, транзитом идет по знаку Весов. О том, чем чревато такое положение Красной планеты для жителей Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Марс вошел в знак Весов 5 октября и пробудет там больше месяца, до 19 ноября, — говорит Валентина. — Все это время нам придется жить при таком странном и взрывоопасном союзе, поэтому стоит знать, что он собой представляет.

Марс в знаке Весов чувствует себя некомфортно. И дело даже не в том, что, как говорила героиня фильма «Золушка» по пьесе Шварца, «королевство маловато, разгуляться мне негде». Просто самая воинственная планета и самый уравновешенный и дипломатичный знак Зодиака не подходят друг другу по идеологическим соображениям. Марс — планета активная, резкая и прямолинейная, он привык не церемониться и действовать напрямик. В знаке Весов он так не может: там все сложно: намеки, иносказания, эзопов язык. Прежде чем принять какое-то решение, Весы долго колеблются, просчитывают, взвешивают — это понятно из их названия — все «за» и «против». У Марса от таких церемоний просто скулы сводит — он-то привык действовать, не раздумывая: пришел, увидел, победил. Красная планета лучше всего чувствует себя в огненных знаках — Овне, Льве и Стрельце, с ними он хотя бы говорит на одном языке.

— И что же Марсу делать?

— Чтобы выйти из сложной ситуации победителем, Марс, хоть это ему и не свойственно, начинает искать обходные пути. По словам известного астролога Сергея Вронского, он находит «стрелочников», которых сначала заставляет поступать так, как считает нужным, а потом на них же сваливает вину за произошедшее. Если сравнить поведение планеты с поведением человека, то можно сказать, что он нанимает других для того, чтобы они сделали за него его работу. Кстати, под раздачу по такой формуле может попасть каждый из нас, так что следует соблюдать осторожность.

— Как это отразится на делах — профессиональных и финансовых?

— Тем, кто решит в это время открыть свое дело, будет способствовать удача. Правда, при одном условии: начинать его организацию нужно не с денежных инвестиций и разработки концепции, а с подбора кандидатур на основные должности. Если вы правильно «угадаете» людей, все остальное — концепция и финансирование — приложится, если нет, то и будущего у проекта не будет. Так что совет всем, задумавшимся о собственном бизнесе: подбирайте людей, с которыми будете работать.

Самыми перспективными профессиональными направлениями в это время будут пиар и реклама: людям, которые ими занимаются, удастся найти правильную тактику и стратегию продвижения своего продукта. Хорошо пойдут дела и у тех, чья работа связана с выступлениями на публике — они будут убедительны, как никогда.

— А что можно сказать о личной жизни?

— В этой сфере жизни все неоднозначно. С одной стороны, Марс усиливает сексуальность, поэтому можно говорить об активизации партнерских отношений: люди начинают искать себе пару — чаще на несколько вечеров (Марс в Весах — время примитивных чувственных удовольствий), реже — на всю жизнь. С другой, те, кто уже давно состоит в отношениях, могут столкнуться с ультиматумом, который выдвинет им вторая половинка. Дело в том, что Марс в знаке Весов требует четкости и определенности в любых отношениях, и сфера личной жизни в этом смысле — не исключение. Так что не удивляйтесь, если человек, с которым вы давно живете в свободных отношениях, вдруг потребует их узаконить. Что ему на это ответить, решать только вам, но, если хотите отказать, будьте готовы к ссорам, а возможно, и расставанию.

Вообще, Марс в знаке Весов, несмотря на всю сдержанность и дипломатичность последнего, несет конфликты на всех уровнях, нездоровую конкуренцию, козни со стороны враждебно настроенных по отношению к нам людей. Не стоит возлагать большие надежды на деловые переговоры — в это время даже давним партнерам будет сложно достичь договоренности. По словам Сергея Вронского, существует и опасность беспорядков в местах массового скопления людей — например, во время уличных праздников, концертов и других увеселительных мероприятий, которые в этот период будут весьма примитивными. Причиной такого проявления человеческой натуры может стать как нетерпимость к чужому мнению, так и просто плохое настроение одного из участников конфликта.

— Как отразится прохождение Марса по знаку Весов на представителях каждого из знаков зодиака?

— Овну нужно опасаться ссор с любимым человеком, поскольку они могут всерьез испортить отношения.

У Тельца основные конфликты могут произойти на работе. Стоит всячески их избегать уже хотя бы потому, что работать с людьми, которые плохо к тебе относятся, мягко говоря, неприятно.

Близнецы рискуют потерять контакт с детьми. Даже если дети сделают что-то не так, нужно быть с ними помягче, все-таки они во многом копируют именно ваше поведение.

Раку не стоит провоцировать на выяснение отношений членов своей семьи — особенно родителей.

Львы могут попасть в сферу внимания правоохранительных органов, например, нарушив правила дорожного движения. Не стоит считать такой инцидент ерундой — нервов принципиальный патрульный может потрепать немало.

Дева едва ли не единственный знак Зодиака, который получит преференции от транзита Марса в Весах: если постараться, то можно найти новую работу или хотя бы подработку.

Весам нужно быть осторожными в местах скопления людей — велик риск повстречать агрессивного прохожего, которому покажется, что представитель знака косо на него посмотрел.

Скорпиону стоит помнить, что тайные недоброжелатели иногда опаснее явных, поскольку скрывают свои враждебные намерения под маской добродушия. Им рекомендуется внимательно следить за поведением окружающих — так они смогут обнаружить скрытых врагов.

Стрелец может проявить нетерпимость по отношению к своим друзьям — помните, что можно потерять их раз и навсегда.

Козерогу Марс в Весах тоже принесет больше пользы, чем вреда: его представителей ждет успех в любых начинаниях.

Водолею не стоит в это время отправляться в путешествия — возможны нестыковки авиарейсов, накладки с гостиницами и даже потеря документов и билетов.

Рыбы должны быть осторожны в быту — особенно при использовании электричества и колющих и режущих предметов.

О том, что октябрь для многих знаков зодиака может стать переломным, но при этом есть все возможности, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал известный экстрасенс Хаял Алекперов.



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