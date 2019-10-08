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- 16:02 Фигурант скандального "дела Аллерова" экс-нардеп Микитась вышел на свободу под залог
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Фигурант скандального "дела Аллерова" экс-нардеп Микитась вышел на свободу под залог
Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась, проходящий по т.н. «Делу Аллерова», и подозреваемый в присвоении 82 млн бюджетных средств при строительстве жилья для военнослужащих Национальной гвардии, внес определенный Высшим антикоррупционным судом залог в 5,5 млн гривен.
На него надели электронный браслет контроля.
Как сообщили Українським Новинам в Национальном антикоррупционном бюро, это произошло 7 октября, экс-депутат тут же сдал загранпаспорт.
Напомним, генерал Аллеров был задержан НАБУ в начале мая 2019 года. Вместе с Аллеровым были задержаны гендиректор компании-застройщика и оценщик.
По информации НАБУ, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.
В 2016—2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который возвела та же компания-застройщик, но на окраине Киева — возле станции метро «Бориспольская».
По данным экспертов, стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась почти на 81,6 млн гривен меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске на старте договоренностей.
24 сентября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела — экс-нардепу Максиму Микитасю.
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