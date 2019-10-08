Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции: что происходит

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если она нарушит договоренности и не будет контролировать захваченных бойцов ИГИЛ и их семьи. Напомним, в сети появилось странное фото президента Турции Эрдогана с хозяином Кремля Путиным.

Об этом Трамп написал в Twitter на следующий день после решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

«Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что, если Турция сделает то, что я по своей большой и несравненной мудрости считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал ранее)», — написал Трамп.

Отметим, что еще в феврале в Пентагоне выступили с предупреждением о том, что без постоянного военного давления ИГИЛ сможет за не более чем за год отвоевать территории в Сирии.

В начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция намерена сама начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свое обещание по установлению зоны безопасности в этом районе, который подконтролен курдским «Отрядам народной самообороны».

Напомним, в конце сентября США ввели новые санкции против России из-за Сирии.

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