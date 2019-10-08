- 20:03 Зверски избитый экс-тренер Усика и Кличко попал в больницу с инсультом
- 20:02 И снится рокот космодрома: в Одесской мэрии тоже хотят осваивать космос
- 19:38 Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции: что происходит
- 19:21 Не получит 100 миллионов: Алибасов проиграл суд против «Крота»
- 19:17 «Захар Беркут» с Робертом Патриком и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:09 Пойдут к Зеленскому: шахтеры собираются на Киев из-за долгов по зарплате
- 19:08 Зажигал с «Украиной» на голове: самый титулованный немецкий футболист завершил карьеру
- 19:00 Мстительный кот спихнул в бассейн укусившего его сородича
- 18:58 Вокруг Зеленского и Богдана разгорается крупный скандал из-за их встреч в Нью-Йорке
- 18:57 10 лет тюрьмы с конфискацией: на Львовщине строго наказали банкиршу, укравшую у клиентов 5,4 миллиона гривен
- 18:57 Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась
- 18:25 В Харькове на улице у мужчины отобрали миллион, введен план "Перехват"
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции: что происходит
Президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если она нарушит договоренности и не будет контролировать захваченных бойцов ИГИЛ и их семьи. Напомним, в сети появилось странное фото президента Турции Эрдогана с хозяином Кремля Путиным.
Об этом Трамп написал в Twitter на следующий день после решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
«Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что, если Турция сделает то, что я по своей большой и несравненной мудрости считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал ранее)», — написал Трамп.
Отметим, что еще в феврале в Пентагоне выступили с предупреждением о том, что без постоянного военного давления ИГИЛ сможет за не более чем за год отвоевать территории в Сирии.
В начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция намерена сама начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свое обещание по установлению зоны безопасности в этом районе, который подконтролен курдским «Отрядам народной самообороны».
Напомним, в конце сентября США ввели новые санкции против России из-за Сирии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..