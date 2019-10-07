9 октября 2019

Несколько часов мы ходили по древним узким улочкам Старого города. Не было ни усталости, ни желания присесть и отдохнуть где-нибудь в одном из многочисленных городских парков, в тени деревьев, под которыми кто-то с утра расставил удобные раскладные стулья. Этим тротуарам, вымощенным гранитными камнями, этим храмам и старым особнякам, встречавшимся нам буквально на каждом шагу, этим многочисленным фонтанам, из которых прохожие наполняли бутылки холодной чистой водой, поступающей сюда из горных рек, уже много-много веков. И нам было непонятно, как за это время людям, живущим тут издавна, удалось сохранить всю эту красоту едва ли не в первозданном виде. Но это было именно так.

Город Санкт-Галлен, расположенный неподалёку от живописного Боденского озёра, называют столицей Восточной Швейцарии. Почти полторы тысячи лет назад, в далеком 612-м году в долине реки Штайнах ирландский монах создал на большом пустыре монастырь, положивший, по сути, начало истории города, являющегося сегодня одним из самых высокогорных в Швейцарии. Он расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. И это живописное место, и чистейший воздух, и вкуснейшая вода, и на удивление спокойные, никуда не спешащие люди создают прекрасную атмосферу тихого рая на земле.

Ну, а центром этого рая, в котором проживают 80 тысяч человек, обеспеченных сейчас новейшими достижениями науки и техники, огромными торговыми центрами и музеями, троллейбусами и автобусами, прибывающими на остановки с точностью едва ли не до секунды, является сказочной красоты собор святого Галла, в честь которого, собственно говоря, и был назван город. Рассматривая старинные фрески и картины на стенах собора, а также словно парящие в воздухе над алтарём огромные мраморные композиции из сцен Святого писания, я не мог оторваться от созерцания тончайших деталей, сделавших эти работы старых скульпторов почти невесомыми. Конечно, хотелось бы поделиться своими ощущениями, вызванными пребыванием в красивом намоленном месте. Но не стану этого делать, дабы не перегружать вас, друзья мои, ненужной информацией. Всему нужно знать меру. Лучше расскажу притчу, почерпнутую мною из древних хроник, посвящённых религиозной жизни.

Однажды проповедник, прийдя на службу в храм и застав там, всего одного прихожанина, усомнился в целесообразности проведения запланированной службы. Поинтересовавшись у прихожанина, как бы тот поступил в подобной ситуации, услышал в ответ:

- Мне трудно давать вам совет, святой отец. Я ведь простой конюх. Но, когда я прихожу в конюшню и вижу там лишь одну лошадь, поскольку другие разбежались, я все равно ее кормлю.

Священнику такой ответ пришёлся по душе. И он решил провести проповедь с полной отдачей. И на протяжении двух с лишним часов подробно и вдохновенно рассказывал единственному слушателю все, что собирался рассказать, и даже больше. Наконец, ощутив облегчение в своей встревоженной душе, попросил конюха поделиться впечатлениями от услышанного.

- Знаете, святой отец, — сказал тот. — Я ведь человек простой. Потому и рассуждаю, может быть, чересчур просто. Я, если вижу в конюшне перед собой всего одну лошадь, поскольку другие разбежались, я ее все равно покормлю. Обязательно. Вот только я не стану скармливать ей корм, предназначенный для всех лошадей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.