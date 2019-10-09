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Молодой львовянин покончил с собой после просмотра фильма "Джокер": полиция связь отрицает
Во Львове 9 октября покончил с собой молодой мужчина. Тело было обнаружено на балконе в квартире покойного. Полицию на место ЧП вызвала супруга львовянина.
Предсмертной записки 25-летний самоубийца не оставил, потому друзья покойного рассматривают самые неожиданные версии. Так, приятель львовянина не исключает, что к самоубийству друга подтолкнул поход в кинотеатр и просмотр фильма «Джокер» про мстительного злого гения.
«Видел его (друга) вчера и днем, и вечером. Ничего не говорило о намерениях (суицида). Люди, которые с ним работали, тоже говорят, что он вел себя нормально. Вечером его видели в кинотеатре на фильме „Джокер“… Знаю, что фильм мрачный, может это и подтолкнуло к такому поступку», — поделился своими мыслями приятель покойного в комментарии Zaxid.net.
В свою очередь, полиция психологическую версию самоубийства не рассматривает, а проверит информацию о конфликте львовянина с супругой. Возможно, к суициду подтолкнула не кинематографическая, а бытовая драма.
Напомним, исполнитель главной роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс рассказал, как готовился к съемкам и учился изображать зловещий смех своего персонажа. Читайте об этом в интервью «Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!