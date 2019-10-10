Украинская «молодежка» в матче отбора к Евро-2021 уступила в Румынии

Спорт

В четверг, 10 октября, молодежная сборная Украины, ранее уступившая финнам и разгромившая Мальту, провела очередной матч отборочного цикла Евро-2021. На 15-тысячном стадионе «Илие Оанэ» в городе Плоешти подопечные Руслана Ротаня сразились со сверстниками из Румынии.

Румыния (U21) — Украина (U21) — 3:0

Украина (U21): Билык, Быков, Попов, Милованов, Дубинчак, Чех (Алибеков, 78), Чеберко, Леднев (Мудрик, 71), Топалов (Цитаишвили, 58), Шапаренко, Русин (Супряга, 71).

Голы: Моруцан (75), Петре (80, 90+4).

Стартовые минуты встречи активнее провели подопечные Руслана Ротаня, но пользы из своей активности извлечь не смогли. Впрочем, как и румыны, в дальнейшем завладевшие игровой инициативой. «Желто-синие» организованно оборонялись, позволив хозяевам поля нанести в первом тайме всего один удар в створ ворот голкипера «Александрии» Билыка.

Вскоре после перерыва Русин на подступах к румынским воротам заработал опасный штрафной, и после «выстрела» Леднева хозяев спасла штанга. Классный шанс после сольного прохода вышедшего на замену Цитаишвили был у Шапаренко, но удар динамовца пришелся выше перекладины. Правда, и нашу команду несколько раз откровенно спасал голкипер.

Но и Билык был бессилен, когда на 75-й минуте после «прострела» с фланга Моруцан мастерски переправил мяч в сетку ворот сборной Украины. К сожалению, вскоре «желто-синие» в схожей ситуации пропустили еще один гол. С той лишь разницей, что первый удар наш голкипер парировал, но после добивания мяч рикошетом от Попова все же оказался в сетке — 2:0. Удаление с поля на 85-й минуте у румын только-только вышедшего на замену Марина нашим не помогло. Более того, на 94-й минуте после несогласованности защитника и вратаря в ворота Украины влетел еще один мяч.

В других поединках игрового дня в группе 8 зафиксированы такие результаты: Финляндия — Мальта — 4:0, Дания — Северная Ирландия — 2:1.

Положение команд: 1. Финляндия — 7 очков (3 матча); 2. Дания — 6 (2); 3. Румыния — 3 (2); 4. Украина — 3 (3); 5. Северная Ирландия — 2 (3); 6. Мальта — 1 (3).

Прямо из Румынии подопечные Руслана Ротаня отправятся в Грецию, где 14 октября в Афинах сыграют товарищеский матч против местной «молодежки». А свой следующий поединок отбора наша «молодежка» проведет 15 ноября на «Арене Львов» против сверстников из Дании.

Напомним, что напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ротань обнародовал состав украинской «молодежки» на матчи с Румынией и Грецией.

Фото frf. ro

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