Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Спорт

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу, одолевшая в прошлую пятницу в Харькове литовцев, сыграет на столичном «Олимпийском» свой предпоследний матч отбора к Евро-2020 против действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций команды Португалии (начало — в 21:45). Как известно, первая встреча соперников в марте 2019-го в Лиссабоне сильнейшего не определила (0:0).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Андрея Шевченко и Фернанду Сантуша, за которым вы сможете следить в этой новости.



Криштиану Роналду «стреляет» в Украине дуплетами

Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, «Реала» и Лиги чемпионов Криштиану Роналду в прежние годы семь раз выходил на поле украинских стадионов в составе национальной команды и клуба, шесть раз поразив ворота соперников.

При этом, если пятикратный обладатель «Золотого мяча» забивал соперникам, то сразу по два мяча. Так было в 2007-м в Киеве в поединке Лиги чемпионов «Динамо» — «Манчестер Юнайтед» (2:4), в Харькове в игре Евро-2012 Нидерланды — Португалия (1:2) и в 2015-м во Львове в еврокубковой встрече «Шахтер» — «Реал» (3:4).

Еще в четырех матчах на нашей земле португалец уходил с поля без гола: Дания — Португалия (2:3) и Германия — Португалия (1:0) в поединках группового турнира Евро-2012 во Львове, Португалия — Испания (0:0; по пенальти — 2:4) в четвертьфинале чемпионата Европы 2012 года в Донецке, а также в прошлогоднем финале Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1) в Киеве.

Четыре года назад Криштиану Роналду дважды забил «Шахтеру» в футболке «Реала» в матче Лиге чемпионов во Львове

Судьи из Англии

Работать на матче между подопечными Шевченко и Сантуша УЕФА доверил судейской бригаде из Англии во главе с 40-летним Энтони Тэйлором, в послужном списке которого (он рефери ФИФА с 2013 года) четыре матча с участием наших команд: Украина (U21) — Швейцария (U21) — 2:0 в 2014-м, «ПСЖ» — «Шахтер» — 2:0 в 2015-м, «Шахтер» — «Гент» — 5:0 в 2016-м и Чехия — Украина — 1:2 в 2018-м.

Помогать рефери из Манчестера будут его соотечественники Гари Бэсвик и Адам Нунн (четвертый судья — Крейг Поусон).

Английский рефери Энтони Тэйлор

Выбор Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в предстоящем поединке на «Олимпийском» рассчитывает на 24 футболиста (в заявку на игру попадут 23 игрока), 19 из которых представляют зарубежные клубы.

Отметим, что из-за травм чемпионы Европы потеряли форварда «Бенфики» Рафу Силву, а также полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвалью ((четыре матча, два гола в отборе к Евро-2020), вместо которого к команде присоединился игрок средней линии Эвертона Андре Гомеш.

Вратари: Бету («Гезтепе», Турция), Жозе Са («Олимпиакос», Греция), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон», Англия).

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер», Англия), Нельсон Семеду («Барселона», Испания), Жозе Фонте («Лилль», Франция), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рубен Семеду («Олимпиакос», Греция), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д., Германия), Марио Руй («Наполи», Италия).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Андре Гомеш («Эвертон», Англия), Бруно Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Локомотив», Россия), Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Брума (ПСВ «Эйндховен», Нидерланды), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Андре Силва («Айнтрахт», Германия), Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Жоао Фелиш («Атлетико», Испания).

Криштиану Роналду и наставник португальцев Фернанду Сантуш

Положение команд в группе

Наша национальная команда в шести проведенных поединках отборочного цикла Евро-2020 отпраздновала пять побед и один раз сыграла вничью. «Желто-синие» в Лиссабоне разошлись миром с Португалией (0:0), вырвали победу на стадионе «Жози Бартель» у Люксембурга (2:1), одолели представителей герцогства во Львове (1:0), а также взяли верх на «Арене Львов» над Сербией (5:0), а еще в Вильнюсе (3:0) и в Харькове (2:0) над Литвой.

Что же касается Криштиану Роналду и компании, то португальцы на старте отбора сыграли дома вничью с Украиной (0:0) и Сербией (1:1), после чего более чем уверенно выиграли три встречи подряд — в гостях у Сербии (4:2), на выезде у Литвы (5:1) и в родных стенах у Люксембурга (3:0).

Положение команд в группе В:

1. Украина — 16 очков (6 матчей);

2. Португалия — 11 (5);

3. Сербия — 7 (5);

4. Люксембург — 4 (6);

5. Литва — 1 (6).

Оставшиеся матчи:

14 октября (понедельник)

Украина — Португалия

Литва — Сербия

14 ноября (четверг)

Португалия — Литва

Сербия — Люксембург

17 ноября (воскресенье)

Сербия — Украина

Люксембург — Португалия

Состав португальцев дороже почти 4,5 раза

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов сборной Португалии почти в четыре с половиной раза дороже, чем подопечных Андрея Шевченко (749,25 млн евро против 171 млн).

Самые дорогие исполнители португальской команды — Жоау Фелиш («Атлетико») и Бернарду Силва («Манчестер Сити») — по 100 млн евро, Криштиану Роналду («Ювентус») — 90 млн, Бруно Фернандеш («Спортинг») — 55 млн, а также Рубен Невеш («Вулверхэмптон») — 50 млн. Да и вообще только пять из 24 исполнителей соперника «тянут» меньше чем на 10 миллионов евро.

Что же касается сборной Украины, то дороже всех в составе команды Шевченко стоят Александр Зинченко («Манчестер Сити») — 30 млн евро, Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и Виктор Цыганков («Динамо») — по 20 млн, Руслан Малиновский («Аталанта») — 12,5 млн и Марлос («Шахтер») — 11 млн.

Испанский «Атлетико» заплатил «Бенфике» за 19-летнего португальского вундеркинда Жоао Фелиша 126 млн евро

Украина против Португалии

История противостояния соперников насчитывает всего три матча. Один из них был сыгран в этом году, когда команда Шевченко в марте в рамках отбора к Евро-2020 увезла ничью с лиссабонского стадиона «Да Луж» (0:0). А еще два состоялись в 1996-м в рамках отборочного цикла ЧМ-1998. 5 октября сборная Украины в Киеве благодаря голам Сергея Попова и Юрия Максимова на 88-й минуте вырвала победу у именитого соперника — 2:1, а 9 ноября португальцы взяли реванш в Порту — 1:0.

Видеообзор матча Португалия — Украина — 0:0 (22 марта 2019 года)

День в истории

Наша национальная команда в прежние годы проводила поединки 14 октября лишь дважды и оба раза отпраздновала «сухие» победы: Украина — Армения — 2:0 (Скаченко, Гусин) в 1998-м и Андорра — Украина — 0:6 (Шевченко, Гусев, автогол, соперника, Ракицкий, Селезнев, Ярмоленко) 2009-м.

14 октября 2009 года сборная Украины разгромила в гостях Андорру

Позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Португалии занимает в рейтинге ФИФА пятую позицию, уступая лишь Англии, Бразилии, Франции и лидирующей Бельгии. Команда Украины — на 25-й позиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой телетрансляции матч Украина — Португалия.

Фото Getty Images, ffu.ua, fpf. pt

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