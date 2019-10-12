Йованович обвинила Трампа в преступной внешней политике

Мир

В пятницу, 11 октября, бывший посол США в Украине Мари Йованович выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования «Украинагейта». До самой последней минуты было не ясно, что дипломат решится ответить на вопросы членов трех комитетов Конгресса США, которые расследуют скандал вокруг Дональда Трампа и его попыток оказать давление на власти Украины и ряда других государств с целью получения компромата на бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Йованович пошла наперекор решению Белого дома отказаться от сотрудничества с Конгрессом в данном расследовании, которое является частью процедуры импичмента Трампу, запущенной по инициативе спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как уже сообщали «ФАКТЫ», администрация Трампа обвинила демократов в попрании гражданских свобод. Государственный секретарь США Майк Помпео утверждал, что никто из нынешних, а также бывших сотрудников Государственного департамента, включая Йованович и Курта Волкера, давать показания членам комитетов Конгресса не будет.

Напомним, Мари Йованович покинула свой пост в Киеве в мае 2019 года по личному требованию президента Трампа, обвинившего дипломата в отсутствии лояльности. Тем не менее, она не была уволена из штата госдепартамента, а поэтому должна подчиняться всем распоряжениям Помпео и администрации президента.

В своем вступительном слове Йованович сразу обрушилась с обвинениями на Белый дом. Она заявила, что администрация президента Трампа проводит внешнюю политику США, исходя из «защиты частных интересов» отдельных лиц, влияние которых вынудило многих профессиональных дипломатов уволиться со службы в госдепартаменте.

Собственную отставку Йованович назвала «невероятной и подозрительной». Она подчеркнула, что основанием для отставки стали «ни на чем не основанные и надуманные обвинения, высказанные людьми, которые руководствовались подозрительными мотивами». В отсутствии лояльности ее обвинял прежде всего личный адвокат Трапма Рудольф Джулиани.

«Я не знаю, по каким причинам господин Джулиани решил объявить мне войну. Возможно, люди, связанные с ним, считали, что их личные финансовые амбиции пострадают из-за антикоррупционной политики, которую мы проводили в Украине», — предположила Йованович.

Она также заявила, что никогда не встречалась с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые были арестованы в Вашингтоне 9 октября. Как уже сообщали «ФАКТЫ», эти господа принимали самое активное участие в действиях, предпринятых окружением Трампа в отстранении Йованович от должности посла в Украине.

Мари Йованович отметила, что была крайне удивлена, когда получила распоряжение сдать дела и вылететь из Киева в Вашингтон «следующим же рейсом». Ведь всего за два месяца до этого — в марте 2019 года — Помпео попросил ее продолжить работу в Украине до начала 2020 года.

Когда Йованович вернулась в США и стала выяснять причину своей отставки, один из заместителей Помпео сказал ей, что решение лично принимал Трамп. «Мне сказали, что президент утратил доверие ко мне и больше не хочет, чтобы я продолжала службу в качестве посла», — заявила Йованович членам Конгресса США.

Похоже, Йованович — не единственная, кто намерен нарушить запрет Белого дома о сотрудничестве с комитетами Конгресса. На следующей неделе на закрытом заседании намерен выступить с показаниями посол США в ЕС Гордон Сондленд. Он принимал непосредственное участие в подготовке телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который и стал отправной точкой «Украинагейта». Напомним, есть данные, что именно Сондленд и Курт Волкер готовили текст заявления для Зеленского, с которым президент Украины должен был выступить, но так и не выступил. Касалось оно возобновления расследования деятельности компании Burisma, в совете директоров которой пять лет проработал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Также дала свое предварительное согласие на дачу показаний членам Конгресса бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Фиона Хилл, отвечавшая за политику Белого дома в отношении России.

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