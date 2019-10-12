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Личный адвокат Трампа Джулиани стал подследственным

12:47 12 октября 2019 71
Рудольф Джулиани
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 12 октября, стало известно, что Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Его подозревают в нарушении законов о лоббизме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Издание подчеркивает, что расследование прямо связано с громким делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, двух бизнесменов с украинскими корнями, которые были арестованы в Вашингтоне 9 октября. Их задержали в международном аэропорту американской столицы, когда они собирались спешно покинуть территорию США.

Известно, что Парнас и Фруман за последнее время часто бывали в Киеве. Прокуратура считает, что именно эти двое пытались помочь организовать для Джулиани встречи с бывшим и нынешним руководством генпрокуратуры Украины. Также они искали контакты сначала в окружении Петра Порошенко, а затем в окружении Владимира Зеленского.

Теперь Федеральная прокуратура США расследует, как деятельность Джулиани и его доверенных лиц повлияла на неожиданную отставку посла США в Украине Мари Йованович. Сама дипломат уже дала показания членам трех комитетов Конгресса США, которые собирают данные в связи с «Украинагейтом» — скандалом, который явился отправной точкой в начале процедуры импичмента президента Трампа.

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