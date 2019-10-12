У журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок

Шоу-бизнес

У популярного украинского телеведущего, политического эксперта и писателя Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок.

Замечательная девочка по имени Лиана стала третьей дочерью Дмитрия и его супруги Алеси Бацман, которая руководит одним из самых авторитетных в Украине сайтов.

Первыми с рождением сестрички маму поздравили Санта и Алиса, не по годам рано проявившие разные таланты, особенно в овладении музыкальными навыками. Это увлечение в семье Дмитрия Гордона можно уже считать неслучайным. Один из его сыновей — Дмитрий Гордон-младший, с блеском окончив престижнейший колледж Беркли в американском Бостоне, уже несколько лет успешно пишет музыку для голливудских фильмов.

«ФАКТЫ» присоединяются к многочисленным поздравлениям в адрес счастливых родителей маленькой Лианы и искренне желают и им, и их деткам здоровья и счастья.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о беременности супруги Гордона в августе, когда пара побывала на свадьбе Павла Зиброва.

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